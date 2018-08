So viele Tassen Kaffee am Tag sollten Sie höchstens trinken

Gefährlich wird es erst ab 1000 Milligramm: Dann setzen Vergiftungserscheinungen ein, es kann zu Hör-, Seh- und Herzrhythmusstörungen, Herzrasen und Krämpfen kommen. Sie sollten also zunächst selbst herausfinden, wie viel Kaffee Sie wirklich vertragen. Zittern Ihre Hände, war es mindestens eine Tasse zu viel.

Über die Auswirkungen des Koffeinkonsums ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig. So sind beispielsweise Schlafstörungen eine wahre Volkskrankheit. Ob hoher Kaffeekonsum daran schuld ist? Die Forscher wissen es noch nicht. Grundsätzlich gilt: Koffein wirkt bei jedem Menschen anders. Die einen können den ganzen Tag über Kaffee trinken und problemlos schlafen, die anderen bekommen schon nach einer Tasse Herzrasen.

Aber nicht nur Hochleistungsathleten, auch Amateursportler profitieren von der stimulierenden Wirkung. Nicht ohne Grund ist im Fitness-Fachhandel ein umfangreiches Sortiment an sogenannten Pre-Workout-Boostern erhältlich. Viele Pülverchen enthalten neben diversen Aminosäuren, die Muskelaufbau und Regeneration unterstützen sollen, oft auch einen beachtlichen Koffein- Anteil – der mit teilweise 200 Milligramm pro Portion deutlich höher ist als der im Kaffee. Deshalb ist bei der Einnahme derartiger Präparate stets Vorsicht geboten.

So effektiv Kaffee in müden Momenten auch sein mag: Koffein kann Sie nachts lange wachhalten. Zwischen der letzten Tasse und dem Zubettgehen sollten deshalb mindestens 6 Stunden liegen. Leidenschaftliche Kaffeetrinker kennen vielleicht auch die typischen Entzugserscheinungen, wenn sie die Tasse am Morgen mal auslassen: Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, üble Laune bis hin zu leichten Depressionen. Nach rund einer Woche ohne Kaffee klingen diese Symptome aber meist wieder ab.

Was viele vergessen: Koffein ist eine der ältesten Drogen der Menschheit. Der Körper gewöhnt sich mit der Zeit an das Koffein und braucht daher auch immer mehr, um die gleiche Wirkung zu spüren. Kaffeejunkies bechern häufig eine Tasse nach der anderen, um den Wachmacher-Effekt beizubehalten.

Ist Kaffee langfristig gesund oder ungesund?

Mittlerweile häufen sich die Studien, die eine positive Wirkung von Kaffee für die Gesundheit nahelegen. Doch auf der Gegenseite warnen andere Forscher in ihren Studien vor den Gefahren des Kaffeekonsums. So gibt es geteilte Meinungen, wie gesund der Koffein-Kick wirklich ist. Die interessantesten Forschungsergebnisse haben wir für Sie zusammengefasst:

1. Lebenszeit Pro: 2012 zeigte eine Studie, dass sich das Sterberisiko bei mindestens 3 Tassen Kaffee pro Tag um 10 Prozent reduziert. Kontra: Eine kürzere Lebensdauer ermittelte 2013 eine Studie für alle, die pro Woche mehr als 28 Tassen trinken. 2. Fitness Pro: Forscher haben 2013 rausgefunden, dass sich die Leistungen von Radsportlern mit Koffein verbessern. Kontra: Im selben Jahr war in dem Artikel einer Fachzeitschrift zu lesen, dass Koffein beim Sport den Blutfluss beeinträchtigt. 3. Gehirn: Pro: Koffein verbessert das Erinnerungsvermögen nach dem Erlernen neuer Dinge, so eine Studie aus dem Jahr 2014. Kontra: Anders eine Arbeit von 2013: Koffeinkonsum kann jede erlernte kognitive Verbesserung zunichtemachen. 4. Stimmung: Pro: 2014 sagte eine Studie, dass die Konsumenten von Koffeingetränken ein geringeres Risiko tragen, an Depressionen zu erkranken. Kontra: Dass Koffein Angstzustände verstärkt, heißt es in anderen Forschungsarbeiten aus demselben Jahr. 5. Fruchtbarkeit: Pro: Mehr und stärkere Spermien nach der Koffeinaufnahme – dafür spricht eine Studie von 2013. Kontra: Eine Studie aus 2012 besagt hingegen, dass starke Kaffeetrinker bei der künstlichen Befruchtung geringere Erfolgsquoten haben. 6. Krankheit: Pro: Moderater bis hoher Kaffeekonsum senkt einer wissenschaftlichen Arbeit von 2013 zufolge das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Kontra: Eine andere Studie aus jenem Jahr warnt, dass hoher Kaffeekonsum die Wahrscheinlichkeit des metabolischen Syndroms erhöht.

Diese Lebensmittel enthalten Koffein

Kaffee mag vielleicht das bekannteste, koffeinhaltige Getränk sein, er ist aber bei weitem nicht das einzige. Selbst Kaffeegegner haben heutzutage die Möglichkeit, in den Genuss einer Koffein-Dröhnung kommen, zum Beispiel mit Hilfe von Energy-Drinks. Einen natürlichen Energieschub gibt’s mit Schwarztee. Auch in Zartbitterschokolade findet man Koffein. Es gibt das Aufputschmittel sogar als pures, geschmacksneutrales Pulver zum Backen zu kaufen.

Lebensmittel* Koffein-Gehalt Espresso 110 mg Filterkaffee 80 mg Zartbitter-Schokolade 34 mg Energy-Drink 32 mg Cappuccino 27 mg Schwarzer Tee 25 mg Mate 20 mg Grüner Tee 10 mg Cola 9 mg

*pro 100 ml / 100 g

Die besten Alternativen zu Kaffee und Koffein

Sie reagieren empfindlich auf Koffein? Dann sollten Sie lieber die Finger von Kaffee lassen. Wenn Sie die Müdigkeit aber einfach nicht loslässt, gibt es eine Menge anderer Wachmacher, mit denen Sie mindestens genauso gut Energie tanken können: