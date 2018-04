Salz gesund oder ungesund: So viel Salz dürfen Sie am Tag essen

Beim Sport schwitzen Sie reichlich Natrium aus © Dean Drobot / Shutterstock.com

Als Empfehlung gilt daher: Jeden Liter Flüssigkeit, den Sie während oder nach dem Sport trinken, mit rund 500-700 Milligramm Natrium (etwa 4 Umdrehungen der Salzmühle) versetzen.

Müdigkeit und etwas Kopfweh sind allerdings die kleinsten Sorgen, die Sie bei zu wenig Natrium im Blut haben. Studien haben gezeigt, dass eine stark salzreduzierte Ernährung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenso erhöht. Laut einer Studie ist das Risiko bei 3 Gramm höher als bei einer Aufnahme von 4-6 Gramm pro Tag. Eine weitere Studie hat festgestellt, dass wer weniger Salz als der Durchschnitt zu sich nimmt, ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall hat. Also ist jetzt doch mehr Salz besser? Kann sein.

Salz-Studien: Warum eine Empfehlung zum Salzkonsum so schwierig ist

Männer in Deutschland konsumieren laut einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft rund 10 Gramm Salz täglich, Frauen um die 8,4, also deutlich mehr als empfohlen – und das "Massensterben" durch Salz bleibt aus. Diesen Widerspruch spiegelt auch die Studienlage: Es gibt immer wieder neue Untersuchungen zum Thema Salz. Doch die Ergebnisse gehen dabei weit auseinander. Die einen sagen, zu viel Salz führe zu Bluthochdruck, Herzkrankheiten & Co. Die andere Seite erkennt keine derartigen Zusammenhänge. Ein Grund für das Durcheinander ist der schwer messbare Faktor Mensch. Die professionelle, aber nur einmalige Messung wie bei "Intersalt" ist ebenso ein Problem – andere Verfahren sind aber kaum praktikabel. Deshalb sind Langzeitstudien mit Menschen in kontrollierter Umgebung für so eine Studie am besten geeignet – aber auch aufwändig und teuer.

Zum Glück gibt's die Weltraumforschung. Zur Vorbereitung einer Expedition zum Mars ließen sich 10 Freiwillige in einem Großversuch über 300 Tage einsperren, um Hin- und Rückreise zu simulieren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die Universität Erlangen-Nürnberg konnten erstmals über so lange Zeit die täglich aufgenommene Salzmenge und den Blutdruck exakt messen. Ein Ergebnis: Obwohl die Konzentration der Salzzufuhr konstant blieb, änderte sich die Natriumausscheidung im Urin.