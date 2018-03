Mehr Erotik im Bett: So werden Ihre Sex-Fantasien wahr

Sie wollen mit Ihrer Liebsten neue erotische Höhepunkte erleben? Mit diesen Tipps wird sie zur leidenschaftlichen Partnerin

Sex-Fantasien sind zu schade zum Träumen. Besser ist es, sie auszuleben und an die Frau zu bringen. Vor allem in Beziehungen, in der der Sex so aufregend ist wie die weiße Bettwäsche, in der er stattfindet. So überzeugen Sie Ihre Partnerin, Neuigkeiten ins Sex-Repertoire zu integrieren.

Drehbuch zum Kopf verdrehen

"Gehen Sie Schritt für Schritt vor", rät die Erotik-Expertin Andrea Ketterer aus München. Die Anvertraute ins Reich hinter den gewohnten Konventionen zu führen, braucht ein Drehbuch. Liebesbriefe

"Eine Möglichkeit besteht darin, Briefchen zu schreiben. Der Mann deutet an, wovon er träumt." Beispielsweise: "Ich hab Dich in meinem Traum gesehen, Du trugst eine Maske vor dem Gesicht und Du warst sehr geheimnisvoll, das hat mich wahnsinnig angemacht." Ausweg gewähren

Sie möchten eine Szene aus einem Pornofilm/einem erotischen Buch nachspielen? Legen Sie die Kassette in den Videorecorder/das Buch auf den Tisch. Hinterlassen Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, etwa: "Ich komme heute später. Spiel doch mal das Video ab/lies mal die Seite xy im Buch …" Dann hat sie die Möglichkeit, in Ruhe zu entscheiden, ob es ihr gefällt. Zur Tat schreiten

"Senden Sie viele kleine Signale aus. Wenn die Frau anbeißt, müssen Taten folgen." Entführen Sie Ihre Dame in der Mittagspause oder nach Büroschluss und kaufen Sie mit Ihr erotische Accessoires ein, die Sie für Ihre Inszenierung brauchen. Realistisch bleiben

Zwischen Fantasie und Realität ist ein Unterschied. "Wenn Sie von einer vollbusigen Blondine schwärmen, Ihre Süße jedoch brünett und flachbrüstig ist, geht der Schuss nach hinten los", so Ketterer. Vermeiden Sie Verletzungen. Realisieren Sie Realistisches.