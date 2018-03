Sex-Kunde: Das müssen Sie über intime Orte wissen

Die Sexbuch-Autorin Träufeln Sie Massageöl auf die Brüste und stimulieren Sie dann die Brustwarzen mit der Spitze Ihres Penis . Lassen Sie ihre Brustwarzen hart werden, indem Sie an ihnen saugen und sie anpusten. Noch cooler ist das Ganze, wenn Sie dabei ein Eisstück in den Mund nehmen.

Die Anthropologin Wahrscheinlich hat der Busen durch das Aufrechtgehen die Bedeutung erlangt, die vorher das Gesäß hatte. Allerdings lässt diese These die primäre Funktion der Brust außer Acht. Wir gehören zu den Säugetieren und haben unter den Primaten die längste Stillzeit. Die Entwicklung der Brust ist eher durch die Optimierung der Überlebenschancen von Nachkommen forciert worden als durch Präferenzen der Männer. Beides geht jedoch Hand in Hand.

Liebevoll Ausgebildet: Richtig abtauchen

Arbeiten Sie sich nach unten! Cunniligus ist schärfer als jedes Skalpell

Die Anthropologin

Die großen Schamlippen verlaufen als Hautfalten vom Venushügel nach unten und bilden die Begrenzung der Vulva. Die berührungsempfindlichen kleinen Schamlippen liegen versteckt unter den großen. Embryonalgeschichtlich entwickeln sich die männlichen und weiblichen Sexualorgane innen wie außen aus denselben Strukturen und erfahren erst durch die Hormone ihre endgültige Morphologie.

Eine ganz normale Frau

Manchmal ist meine Vagina noch unlogischer als ich. In den verrücktesten Situationen meldet sie: Ich will Sex! Und wenn dann alles stimmt, hat sie plötzlich keine Lust. Zum Glück gibt es eine Methode, die immer zieht: Cunnilingus. Am besten ist es, wenn der Mann an den Schamlippen beginnt und sich Bahn für Bahn zur Mitte vorarbeitet. Dabei sollte er am Anfang die Klitoris außer Acht lassen – das ärgert sie und macht sie doppelt heiß.

Der Sexualmediziner

Die Vagina ist 5 bis 15 Zentimeter lang. Besonders die kleinen Schamlippen schwellen bei sexueller Erregung durch die verstärkte Blutfülle an. Sie sind der Klitoris, der Harnröhrenöffnung und zwei Drüsen, die für die Scheidenflüssigkeit verantwortlich sind, vorgelagert. Sie sind reich an Blutgefäßen und sensorischen Nervenenden, die für die sexuelle Stimulation relevant sind.

Die Sexbuch-Autorin

Träufeln Sie ein wenig Champagner auf die Schamlippen Ihrer Partnerin und schenken Sie ihr dann köstlichen Oralsex. Benutzen Sie Ihre Zunge vielseitig: Rollen Sie sie ein, machen Sie sie danach breit und dann wieder schmal.