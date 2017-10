Single Männer: Frei und Spaß dabei – wie Sie solo glücklich werden

Stubenhocker, Miesepeter und Langeweiler? Von wegen! Singles müssen alles andere als unglücklich mit ihrer Situation sein. Schließlich steht ihnen die ganze Welt noch offen. Sie dürfen sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln und ohne schlechtes Gewissen tun und lassen, was ihnen guttut. Wer vor lauter Einsamkeitsgejamamer den Kopf in den Sand steckt oder vor Torschlusspanik auf verzweifelte Partnersuche geht, kann nur unglücklich werden. Machen Sie sich locker und halten Sie sich an die folgenden Schritte, die Sie zu einem zufriedenen Solo-Mann machen:

Lange hielten sich Gerüchte, Alleinstehende seien unglücklicher, öfter krank und würden früher sterben als vergebene Menschen. Neue Forschungen räumen mit den Vorurteilen auf. Wissenschaftler der University of Texas untersuchten für eine Studie rund 1,2 Millionen Menschen. Das Ergebnis: Unverheiratete fühlen sich besser. Die Singles unter den Probanden hatten zudem einen niedrigeren Body-Mass-Index als Liierte und ernährten sich gesünder. Als Gründe für die Gewichtszunahme bei Verheirateten vermuten Experten, die soziale Pflicht, gemeinsame Mahlzeiten einzunehmen. Außerdem kümmern sich Liierte weniger um Ihr Äußeres, weil sie sich nicht mehr nach potentiellen Partnern umsehen, so die Forscher. Niederländische Wissenschaftler der Erasmus-Universität Rotterdam fanden außerdem heraus, dass Singles heute zunehmend glücklicher und stressfreier sind als vergebene Menschen. Grund: heute ist der soziale Druck auf ledige Männer und Frauen deutlich geringer als noch vor 20 Jahren. Dazukommt, dass Solo-Männer sich nicht mit Beziehungskonflikten plagen müssen.

Herrlicher Hangover: Mit den Kumpels die ganze Nacht durchmachen – ohne Reue © George Rudy / Shutterstock.com

Schritt #2: Pflegen Sie Freundschaften

Auch als Solo-Mann kann man sich natürlich einsam fühlen – aber auch nicht mehr oder weniger, als wenn Sie in einer Partnerschaft leben würden. Als Single stehen die Chancen aber gut, dass Sie sich sogar weniger allein vorkommen, als in einer Partnerschaft. Erwiesenermaßen haben Singles einen größeren Freundeskreis als vergebene Menschen. Sie führen auch Beziehungen – nur eben platonische. In diesem Netzwerk finden sich Zeitgenossen für jede Lebenslage: einer zum Fußballspielen, einer zum Party machen, einer zum Versacken und einer, der einem den Kopf wäscht, wenn man doch mal in die Alles-doof-als-Single-Falle gerät. Viele Menschen in Partnerschaften machen nämlich den Fehler, dass sie all diese Qualitäten gebündelt im Partner erwarten – das kann nur schiefgehen. Kleiner Tipp: Tun Sie sich mit anderen Solos zusammen, dann fühlen Sie sich nicht wie das dritte Rad am Wagen.

Schritt #3: Unternehmen Sie Dinge, die Spaß machen

Was andere von Ihren Plänen halten, kann Ihnen als Single so ziemlich egal sein. Sie müssen weder um eine bestimmte Uhrzeit zu Hause sein, noch darauf achten, dass Sie jederzeit erreichbar sind. Sie haben Bock auf ein Wochenende im Zelt am Strand? Tun Sie es! Mit den Kumpels zum Feiern nach Prag? Warten Sie nicht! Bei Mutter Mittagessen? Wieso denn nicht! Da ist niemand, der Ihnen eine Standpauke hält oder Sie umerziehen möchte. Tun Sie, was Ihnen Spaß macht – Sie haben es sich verdient.

Schritt #4: Bewegen Sie sich

Raus mit Ihnen: statt in der Stube zu hocken, sollten Sie besser an der frischen Luft die große Freiheit schnuppern. Hören Sie auf Ihren Körper, schenken Sie ihm Aufmerksamkeit, indem Sie ihn trainieren, sich um seine Gesundheit kümmern und sich gut ernähren. Sie können sich alleine schwer zum Sport motivieren? Dann schließen Sie sich einer Trainingsgruppe in Ihrem Ort an – dort lernen Sie als Single übrigens noch besser Menschen kennen, als wenn Sie als Paar auftreten.

