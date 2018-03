Länger leben: So werden Sie steinalt

Wenn Sie Ihr Leben um einige Jahre verlängern möchten, müssen Sie diese folgenden fünf Tipps beachten

In die Hände spucken: Nach einer Studie im Fachblatt British Medical Journal sterben Frührentner eher. Wer mit 55 aufhört zu arbeiten, wird im Schnitt nur 72 Jahre (statt 75,6).

Im Trüben fischen: Nicht umsonst ist in Japan die Lebenserwartung am höchsten (78,4): Dort wird am meisten Fisch gegessen. Die darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren stärken den Herzmuskel, senken den Blutdruck. Also, ab zum Fischhändler!

In die Kiste springen: Mindestens zweimal pro Woche Sex mindert laut der University of Bristol das Herzinfarktrisiko. Alternative: 10 Minuten streicheln – senkt hohen Blutdruck. Heiraten, so die Uni Toronto, hat den gleichen Effekt.

Auf den Zahn fühlen: In den schiefen Weisheitszähnen nisten sich oft Bakterien ein. Folge: Das Risiko für Herzkrankheiten steigt.

In die Büsche rennen: Eine volle Blase erhöht den Puls um bis zu 9 Schläge pro Minute und vermindert den Blutfluss um 19 Prozent, so die Taiwan University. Danach Hände wachen (Infektionsgefahr!).