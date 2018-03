Arbeitsverhalten: So werden Sie teamfähig

Einzelkämpfer sind out. Die Zukunft gehört eingespielten Teams. Wir sagen Ihnen die Dos und Don'ts eines guten Mannschaftsspielers

Heutzutage werden Sie keine Stellenanzeige mehr finden, die nicht folgende Charaktereigenschaft von ihren Bewerbern fordert: Teamfähigkeit. Ob im Büro, auf der Baustelle oder Einzelhandel – in allen Bereichen müssen sich Menschen anderen anpassen und mit ihnen zusammen eine Einheit bilden.

Dabei muss jeder für sich selbst verstehen, dass jedes Gruppenmitglied verschiedene, gleichermaßen wichtige Rollen eingeht. Wer nicht mit Respekt, Toleranz und Empathie an die Sache geht, hat verloren. Damit Sie nicht zum Einzelkämpfer werden, sollten Sie sich die Dos und Don'ts für Teamplayer bewusst machen. So halten Sie die Gruppe zusammen:

Die Rollen verteilen:

Wer ein guter Teamarbeiter werden möchte, muss das Arbeitsverhalten zu seinen Kollegen neu definieren. Dabei muss ein Missverständnis schnell aus dem Weg geräumt werden: Teamarbeit bedeutet schrankenlose Gleichheit. Bevor eine Struktur festgelegt wird, müssen die Stärken und Schwächen der einzelnen Gruppenmitglieder festgehalten werden. Nur so lässt sich die höchstmögliche Effektivität erzielen. Ein funk­tionierendes Team sollte deshalb im Idealfall folgende Charaktere vereinen:

den Teamleiter

den Koordinator

Kreative Köpfe

den Kritischen

den Macher

und den Schlichter

Das Ziel fixieren:

Die Rollen sind verteilt. Jetzt muss geklärt werden, wohin das Team eigentlich will. Worauf arbeitet die Gruppe hin, welches Ziel steht im Vordergrund? Wenn sich ein Team kein konkretes Ziel setzt, kommt schnell Demotivation auf. Machen Sie sich am besten eine Checkliste, auf der Sie kurz zeitlich Ihre Zieletappen auflisten. So weiß jeder, seine Fähigkeiten und Kompetenzen genau einzusetzen und sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Denn im Team gibt es niemanden, der bestimmt, was die anderen machen. Jeder steht für sein eigenes Aufgabengebiet. Halten Sie sich also immer wieder vor Augen, was Sie in welchem Zeitabstand schon erreicht haben.