Matrosen-Look: Seemann, lass das Träumen

Es weht ein neuer, modischer Wind. In Ozeanblau, Wolkenweiß und Bojenrot hat er festgemacht:der frische Matrosen-Look. Wir beantworten die 12 wichtigsten Fragen dazu

Kann man den Matrosen-Look eigentlich auch im Büro tragen?

Das kommt selbstverständlich immer darauf an, in welcher Branche Sie arbeiten. Im Allgemeinen spricht nichts dagegen, maritime Akzente zu setzen. In eher konservativen Umfeldern kann das zum Beispiel ein blau-weiß gestreiftes Hemd unterm Anzug sein.

Auch ein dunkelblaues Sakko zur weißen Baumwollhose bringt im Sommer frischen Wind ins Büro. Wenn bei Ihnen ein eher lockerer Dresscode herrscht, können Sie ruhig etwas tiefer in die Seemannskiste greifen. Leichte Ringelpullis, Jeans und Sneakers in angesagtem Rot sind eine lässige Kombination für den Büroalltag in kreativen Berufen.

Weiße Hosen sind so empfindlich – gibt es irgendwelche Pflege-Tricks?

Eine weiße Hose passt zum Matrosen-Look einfach am besten. Leider ist sie ziemlich schmutzempfindlich, wird entsprechend oft in der Wäsche landen. Der Seemanns-Style wirkt nämlich nur dann frisch, wenn Weißes auch wirklich weiß ist.

Aus diesem Grund sollten Sie sich eine Hose zulegen, die aus pflegeleichten Materialien besteht, zum Beispiel Baumwolle oder schnell trocknende Kunstfasermischungen. Miniflecken können Sie übrigens mit Gallseife wegzaubern.

Gehören die gestreiften Oberteile in die Weiß- oder in die Buntwäsche?

Als Erstes sollten Sie auf jeden Fall das Etikett mit den Pflegehinweisen lesen. Manche Pullover lassen sich wegen empfindlicher Materialien ausschließlich per Hand waschen. Daran sollten Sie sich auch halten, sonst besteht die Gefahr, dass die Fasern verfilzen oder die Farben ausbluten.

Darf das Stück in die Maschine, kommt’s auf die Verteilung der Farben an: Ist der Pulli weiß mit blauen Streifen oder verhält es sich umgekehrt? Je nach vorherrschender Farbe gehört er dann in die Weiß- oder in die Buntwäsche. Um jegliche Gefahr auszuschließen, sollte man gestreifte Sachen beim ersten Mal stets mit der Hand waschen. Eventuelle Farbüberschüsse im Stoff werden dabei mit herausgespült.

Passen die klassischen Segelschuhe mit dem Lederband dazu?

Segelschuhe, wie man sie in den 80er Jahren getragen hat, gehören auf ein Boot und nirgendwo anders hin. Genauso fehl am Fuß sind ausgelatschte Turnschuhe. Der Mode-Matrose trägt farbenfrohe Chucks oder trendige Sneakers.

Wenn’s heiß ist, sehen Flip-Flops super aus. Was die Sockenwahl betrifft: am besten weglassen. Wollen Sie nicht barfuß gehen, sollten die Socken unbedingt farblich abgestimmt sein – einerseits auf die Hose, andererseits auf die Schuhe.