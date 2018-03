Sex-Umfrage: Was Frauen wirklich wollen

Eine Frage, die Männer berührt: Wie kommt sie am besten? Frauen haben es in einer Umfrage verraten

Sie wollen guten Sex? Dann waschen Sie sich. Der weibliche Orgasmus wird hauptsächlich durch den Geruch des Partners beeinflusst. Dicht gefolgt von der Hygiene. Das gaben die meisten der 575 befragten Frauen zwischen 17 und 71 den Forschern der Berliner Universitätsklinik Charité zu Protokoll. Männer, die nach Zigaretten oder Bier oder gar beidem riechen, sollten sich also nicht wundern, wenn sie alleine aufwachen.

Die Wissenschaftler wollten nämlich wissen, was Frauen wirklich zum Höhepunkt treibt. Wichtig für Frauen ist auch die Stimmung, damit sie Sex genießen können. Kälte in der Wohnung oder die falsche CD könnten also Liebestöter sein.