Quickie: Diese Tipps machen schnellen Sex noch besser

Er ist spontan, schmutzig und schon nach wenigen Minuten vorbei – und gerade deswegen so verdammt gut. Hier kommen die besten Tipps für die schnelle Nummer – an die Sie sich lange erinnern

Ein Quickie ist wie ein Fertiggericht? Falsch! Zwar eignen sich beide für den Genuss zwischendurch und machen Lust auf mehr, haben aber qualitativ wenig miteinander zu tun. Hier erfahren Sie, warum ein Quickie Ihr Liebesleben verbessert und wie Sie die spontane Nummer noch besser machen.

Das englische Wort "quick" bedeutet übersetzt "schnell". Unter einem Quickie versteht man spontanen Sex, der in der Regel ohne oder mit einem sehr kurzen Vorspiel stattfindet. Es geht dabei nicht um Romantik oder körperliche Entdeckungsreisen, sondern um die schnelle Entladung von Lust.

Mach's mir – jetzt! Spontaner Sex ist gut für die Beziehung © oneinchpunch / Shutterstock.com Wie lange dauert ein Quickie? Er dauert meist nur wenige Minuten – alles zwischen 1 und 5 Minuten ist ein Quickie – und so sehr beliebt. Denn eine US-Studie der Pennsylvania State University ergab, dass Sex, der zwischen 2 und 13 Minuten dauert, besonders viele Probanden zufrieden stellte. Letztlich definiert natürlich jeder selbst, was bei ihm oder ihr als Quickie gilt – wer sonst epischen Tantra-Sex auslebt, für den kann auch eine heiße Viertelstunde ein Quickie sein. Welche Gründe gibt es, einen Quickie zu haben? Sie brauchen Argumente für die schnelle Nummer? Dann hätten wir hier 3 schnelle, spontane und verdammt heiße Gründe: 1. Grund für schnellen Sex: Ein Quickie trotzt jeder Ausrede Gleich kommt Besuch, Sie müssen zur Arbeit oder das Fußballtraining beginnt in einer halben Stunde? Macht nichts! 3 Minuten hat eigentlich jeder Zeit, deswegen geht ein Quickie immer. 2. Grund für die schnelle Nummer: Ein Quickie baut Stress ab Ein Quickie ist animalisch, wild und explosionsartig – dabei lösen sich Verspannung in Kopf und Körper und Sie fühlen sich entspannt und voller neuer Energie. Außerdem werden beim schnellen Stelldichein Glückshormone frei, welche die Stimmung heben. >>> Sex auf Rezept: Warum Sex die bessere Medizin ist 3. Grund für spontanen Sex: Ein Quickie verbessert das Liebesleben Wenn Sie für Sex jedes Mal mindestens eine halbe Stunde einplanen, kommen Sie auf Dauer immer seltener zum Liebesspiel. Der Quickie bringt Spannung und Abwechslung in die Beziehung. Die schnelle Nummer pusht außerdem das Selbstbewusstsein beider Partner und trägt so zu einem hemmungsloseren Sexleben bei. Stehen auch Frauen auf einen Quickie? Aber natürlich! Auch Frauen mögen es mal quick und dirty. Schließlich ist spontaner Sex nicht bloß "Rein-Raus", es geht um Begierde, Triebe und pures Vertrauen. Frauen fantasieren sogar häufig von der schnellen (und animalischen) Nummer mit einem Fremden. Welche Stellungen eignen sich für den Quickie? Quickies finden eher selten im Bett statt, sondern auf der Toilette, unter der Dusche oder in der Besenkammer. Weil es an diesen Orten jedoch meist an Platz mangelt, ist Kreativität gefragt. Es eignen sich stehende Stellungen, wie zum Beispiel die Tango-Stellung.

Die Nummer am Strand oder in den Dünen ist eine beliebte Quickie-Fantasie © Family TV / Shutterstock.com Beide Partner positionieren sich dazu einander zugewandt, so dass Sie ihre Arme um seinen Nacken schlingen kann. Für eine Hebelwirkung legt Sie zusätzlich ihr Bein um seinen Oberschenkel und lässt ihn nun in sich eindringen. Alternativ kann sich Ihre Partnerin auch auf eine Oberfläche legen oder setzen (zum Beispiel die Küchenarbeitsplatte oder die Waschmaschine) und die Beine öffnen, Sie stehen davor. >>> Die 50 heißesten Sex-Stellungen des Kamasutra Welche Orte sind am besten für einen Quickie? Die Wahl des Ortes spielt für einen gelungen Quickie eine wichtige Rolle. Die 10 beliebtesten Orte für die spontane Nummer sind: Umkleidekabine Fahrstuhl Hauseingang Toilette (Restaurant, Flugzeug, Disko) Küchentisch Parkbank Auto Meer Strand Riesenrad Diese 5 Tipps machen den Quickie noch besser Für alle, die schnellen Sex lieben, ihn aber gern noch schärfer oder schneller machen möchten, kommen hier die besten Spontan-Sex-Tipps: 1. Machen Sie sich an: Beim Quickie verzichten Sie weitestgehend aufs Vorspiel. Trotzdem muss die Lust in Fahrt kommen, um Spaß an der schnellen Nummer zu haben. Mit Sexting können Sie sich vorher gegenseitig anheizen (zum Beispiel durch scharfe WhatsApp-Nachrichten auf dem Heimweg). 2. Verwenden Sie Gleitgel: Ohne Vorspiel kann es eine Weile dauen, bis Ihre Partnerin feucht genug ist, um Sie ranzulassen. Beim Quickie ist Gleitgel deswegen Ihr bester Freund. Das it der Gleitgel-Bestseller bei amazon.de (250 ml für 10 Euro). 3. Konzentrieren Sie sich: und zwar abwechselnd auf die Liebste und auf sich selbst. Die Liebste kann einem schnellen Orgasmus nachhelfen, indem sie zwischendurch selbst an sich Hand anlegt – Sie übrigens genauso! >>> Deswegen sollten Sie Ihrer Partnerin bei der Selbstbefriedigung zusehen 4. Ziehen Sie nicht zu viel aus: Ein Quickie soll fix gehen. Wenn Sie sich aber zuerst Ihrer kompletten Kleidung entledigen, ist der Reiz der schnellen Nummer schnell verpufft. Außerdem ist ein hochgeschobener Rock, die aufgeknöpfte Bluse und das verrutschte Höschen doch gerade der Reiz am Spontan-Sex.