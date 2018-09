Sportler-Mahlzeit: So wird Reis garantiert nie langweilig

Was ist der Unterschied zwischen weißem und braunem Reis? © Iasmina-Calinciuc / Shutterstock.com

Bei all den Vorteilen gibt es jedoch einen Haken. Denn nicht alle Sorten enthalten die gleiche Menge der wichtigen Nährstoffe. Aminosäuren, Mineral- und Ballaststoffe stecken nämlich vor allem in der Schale der Körner. Bei weißen, polierten Sorten wird die jedoch entfernt und damit geht ein großer Teil davon verloren. Zum Glück gibt es genug andere Sorten, auf die Sie stattdessen zurückgreifen können.

Unpolierter vs. polierter Reis: Was ist der Unterschied?

Hinter unpoliertem und poliertem Reis stecken zwei unterschiedliche Verarbeitungsmethoden: Unpolierter Reis, auch Natur- oder Vollkornreis genannt, erkennen Sie an seiner braunen Farbe. Der normale weiße Reis ist hingegen geschält und poliert. Von diesem Unterschied hängt jedoch nicht nur die Farbe, sondern vor allem der Nähr- und Mineralstoffgehalt ab.

Der Großteil der Vitamine und Mineralstoffe steckt unter der Silberhaut, also der Schale eines Reiskorns. Frisch geerntet ist diese bei allen Sorten noch dran. Während der unpolierte, ungewaschene Naturreis genauso bleibt, durchläuft der polierte weiße Reis erst noch diverse Verarbeitungsschritte. Neben den enthaltenen Nährstoffen unterscheiden sie sich auch im Geschmack und ihrer Garzeit.

Was ist Parboiled Reis?

Parboiled Reis ist so eine Art Mischung zwischen poliertem und unpoliertem Reis. Da Vollkornreis geschmacklich bei vielen durchfällt, wurde ein Hochdruckverfahren entwickelt, bei dem Reis zuerst in Wasser eingeweicht und dann unter Druck gedämpft wird. Nach dem Trocknen und Polieren bleiben leicht gelbliche Körner übrig, die noch einen Teil der gesunden Nährstoffe enthalten. So kann die Schale entfernt werden, ohne dass zu viele Nährstoffe verloren gehen. Dafür leiden Geschmack und Aroma.

Diese Reissorten müssen Sie probiert haben

Reis ist nicht gleich Reis – auch wenn die meisten nur den klassischen, weißen Reis kennen.