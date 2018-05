Game over! Unser Leser Tim liebte Computerspiele – bis er merkte, dass er dadurch nicht nur seine Zeit, sondern auch seine Gesundheit verdaddelte. So gelang ihm der Abnehm-Highscore

Als Kind war Tim eigentlich immer pummelig gewesen. Als Kleinkind aß er gerne und viel und hatte andauernd Hunger. Ab der 10. Klasse wurde sein Übergewicht aber extrem. Zu diesem Zeitpunkt fing Tim auch an, vermehrt Computerspiele zu daddeln, am liebsten „World of Warcraft“. Wenn er nicht in der Schule war, wurde gezockt. Am PC war er so gut, dass er damit sein Taschengeld aufbessern konnte. Das Spiel war nun weitaus mehr als ein Hobby und wurde zum Mittelpunkt seines Lebens. "Ich war der typische Nerd", sagt Tim heute. Sein Übergewicht war ihm damals einfach egal.

Tim wird das Risiko seines Übergewichts schlagartig bewusst

Die Erkenntnis Dann erlitt Tims Vater plötzlich einen Herzinfarkt. Zwar überlebte er, trotzdem stand für Tim fest: Er will sein Leben ändern. "So verrückt sich das vielleicht auch anhören mag, aber das war die schlimmste und zugleich beste Zeit meines Lebens", erzählt der heutige 24 Jährige. "Ich hatte natürlich Angst um meinen Vater, doch gleichzeitig wurde mir bewusst, dass mein Übergewicht das Risiko, ebenfalls zu erkranken, zusätzlich zur familiären Veranlagung erhöht."

Erst Ausdauer, dann Kraftttraining

Das Ziel war klar: Tim wollte abnehmen! Doch wie fängt man an? "Für mich war Sport der erste logische Schritt", erzählt er. Mit einem Kumpel zusammen begann er, ins Fitness-Studio zu gehen, und stieß dabei schnell an seine Grenzen.

"Mein Körper war untrainiert und extrem unsportlich. Nach den Übungen war ich ziemlich außer Atem", so Tim. Doch er ließ sich nicht unterkriegen und blieb am Ball. "Anfangs habe ich mich nicht in die Pumperecke getraut und lieber viel Ausdauer trainiert."