Sodbrennen oder Herzinfarkt? So deuten Sie die Symptome richtig

Wissen Sie, worin sich harmloses Sodbrennen von gefährlichen Herzschmerzen unterscheidet? So bekommen Sie es heraus

Nach dem Essen spüren Sie so ein fieses Ziehen im Brustbereich? Ein Drittel aller Männer wissen nicht, ob Sie zu viel gegessen und Sodbrennen haben oder doch unter ernsthaften Herzproblemen leiden – oder sogar ein Anzeichen für einen Herzinfarkt verspüren. Wir erklären Ihnen, wie Sie es mithilfe der Symptome herausfinden.

Wie fühlt sich Sodbrennen an?

Beim Sodbrennen (Reflux) tritt Magensäure in die Speiseröhre über. "Das verursacht brennende, meist auch drückende Schmerzen im Oberbauch, die bis in den Brustkorb aufsteigen können", erklärt Kardiologe Dr. Franz Goss aus München. Die Schmerzen ähneln durchaus denen eines Herzinfarktes. Typisch für Sodbrennen können auch saures Aufstoßen, Heiserkeit oder Husten sein. In der Regel lassen die Reflux-Symptome jedoch nach, wenn man sich aufrecht hinsetzt.

Welche Symptome hat ein Herzinfarkt?

Diese Symptome deuten auf ernsthafte, akute Herzprobleme hin:

Extreme Schmerzen im Brustkorb, die sich von der Lagerung des Körpers nicht beeinflussen lassen. Oft strahlt der Schmerz bis in den linken Arm, den Oberbauch, zwischen die Schulterblätter sowie in die Kieferwinkel aus.

Ein überwältigendes Enge- bzw. Druckgefühl auf dem Brustbein

Heftiges Brennen in der Brustmitte

Übelkeit, Erbrechen und Atemnot

Kalter Schweiß und eine tiefblasse Hautfarbe.

Treten diese Symptome auf, sofort zum Kardiologen oder im Zweifel lieber den Notruf (112) wählen! "Ein Arzt kann schnell durch ein EKG oder andere detaillierte Labortests prüfen, ob ein akuter Herzinfarkt vorliegt oder nicht", sagt Goss.

