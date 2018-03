Erste Hilfe: Sofortmaßnahmen bei Sportverletzungen

Haben Sie sich beim Fußball das Kreuzband gerissen oder beim Basketball den Finger gebrochen? Wir sagen Ihnen was Sie tun sollten

Fußball

Die Kreuzbänder im Kniegelenk reißen. Soforthilfe: "Eine Kühlkompresse auf die betroffene Stelle legen", empfiehlt Dr. Bernd Lasarzewski, Chefarzt im Krankenhaus für Sportverletzte in Lüdenscheid-Hellersen. Der Arzt wird das Kreuzband durch Teile der Kniescheibensehne ersetzen. Sie werden sechs Monate im Abseits stehen.

Tennis

Die Schleimbeutel der Schulter sind entzündet, bei einer falschen Bewegung schmerzt es sofort. Soforthilfe: Entzündungshemmende Arznei. Schmerzt es auch nach drei Monaten noch? Dann sollte operiert werden. In sechs Wochen schlagen Sie wieder auf.

Basketball

Fraktur des Fingers. Soforthilfe: "Finger in ein Glas kaltes Wasser halten, später röntgen lassen", so der Experte. Die Behandlung hängt von der Schwere der Verletzung ab. Bis zu zwölf Wochen eine ruhige Kugel schieben.

Radfahren

Schlüsselbein bricht. Soforthilfe: Arm der gebrochenen Seite in Bauchhöhe halten, Arzt legt einen verband an. Sechs Wochen nur am Rad drehen.