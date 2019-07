Sommerdüfte: Das sind die 5 besten Herrenparfüms für den Sommer

Dein bisheriges Parfüm wird dir bei der Wärme zu schwer? Dann solltest du unbedingt mal an diesen sommerlich-leichten Düften schnuppern

Das Thermometer klettert in die Höhe und du kannst dein Parfüm plötzlich nicht mehr riechen? Das geht vielen Männern so. Die typisch männlichen Noten in Herrenparfüms riechen jenseits der 25-Grad-Marke einfach viel zu schwer und werden teilweise sogar richtig unangenehm.

Wie finde ich einen Sommerduft, der zu mir passt?

Trotzdem gilt: Um einen Sommerduft zu finden, der zu dir passt, solltest du am besten ein Parfüm mit Noten wählen, die du sonst auch trägst. Bei Männerdüften sind das höchstwahrscheinlich Moschus, Holz, Vetiver oder Leder. Die maskulinen Noten sollten nur nicht so dominant sein, wie in deinem gewohnten Duft. Viel besser: Ein Mix aus typisch männlichen Gerüchen mit erfrischenden Noten.

Typisch Sommer sind zum Beispiel Zitrusfrüchte, frische Gräser und Blumen (riechen im richtigen Mix nicht feminin, versprochen!). Besonders erfrischend: Duftwasser mit "maritimen Noten". Damit ist gemeint, dass die Parfümeure versucht haben, den Duft von Meerwasser einzufangen. Und wenn Strand-Geruch nicht Sommer-Feeling pur versprüht, dann wissen wir auch nicht weiter.

Lust auf Erfrischung bekommen? Dann kommen hier die 5 besten Sommerdüfte für Männer, ausgewählt von unserer Redaktion.