Erste Hilfe bei Sonnenbrand: 6 SOS-Tipps nach dem Sonnenbad

4. Heilerde hilft sonnengeschädigte Haut bei der Reparatur

Heilerde ist ein Multitalent, wenn es um die Heilung der Haut geht. Sie kühlt und dämpft den Schmerz, wirkt beruhigend und versorgt die Haut mit wichtigen Mineralien und Spurenelementen, die sie zur Reparatur der gequälten Haut braucht. Im Gegensatz zu vielen After-Sun-Produkten ist Heilerde frei von reizenden Duft- oder Farbstoffen. So geht’s: Vermengen Sie Heilerde (gibt es in der Drogerie) mit etwas kühlem Wasser zu einer salbenartigen Paste und tragen Sie sie etwa messerrückendick auf die Haut auf. Sobald der Kühleffekt nachlässt, spülen Sie die braune Paste vorsichtig ab.

5. Kokosöl als erste Hilfe Maßnahme bei Sonnenbrand

Die entzündungshemmende Wirkung von Kokosöl wurde in zahlreichen Studien belegt. Der Bestandteil Laurinsäure im Kokosöl spendet viel Feuchtigkeit, zudem unterstützen zahlreiche Nährstoffe den Heilungsprozess der Haut. Kokosöl wird sanft einmassiert. Es wird von der Haut schnell aufgenommen, verstopft nicht die Poren und hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl.

6. Kortison hilft bei Blasen und schweren Entzündungen

Wenn sich Blasen bilden und aufplatzen, oder die Haut sich schlimm entzündet, hilft nur der Gang zur Apotheke oder zum Arzt, um sich dort eine kortisonhaltige Salbe zu besorgen. Auch Schmerzmittel können im Härtefall Linderung verschaffen. Übrigens: Bis sich die Haut pellt und wieder neu gebildet hat, vergehen in der Regel etwa ein bis zwei Wochen, in denen Sie Ihre Haut strikt vor UV-Strahlen schützen müssen. Also: Besser die Haut von vorn herein mit Sonnencreme gut schützen und sich immer wieder im Schatten aufhalten, als sich den gesamten Sommerurlaub zu vermiesen.

Sonnenbrand ist ein Aufschrei der Haut, dass sie zu lange der Sonne ausgesetzt war. Mit Aloe Vera, Heilerde & Co. bekommen Sie Rötungen und Jucken in den Griff. Aber der Körper speichert jeden Sonnenbrand. Die Folgen: Frühe Hautalterung, das Hautkrebsrisiko steigt. Deshalb: Ab in den Schatten, noch bevor sich überhaupt ein Sonnenbrand bilden kann.