aus dem Sexshop: Spanische Fliege, Chinesische Kräuer und co

Auch im Sexshop findet man das ein oder andere Potenzmittel. Aber helfen die spanische Fliege oder chinesische Kräuter wirklich? Hier finden Sie die Antwort

Das verspricht das Potenzmittel: Alles! Immer! Sofort! Vor allem bei Impotenz.

So wirkt das Potenzmittel: Es wirkt, wenn man feste dran glaubt! Das ist dann aber der Placebo-Effekt – da könnten Sie auch Pfefferminzdrops beim Sex lutschen und bekäme einen Ständer, wenn "Potenzmittel" draufstehen würde. Koffein und Ginseng wirken nur sehr allgemein.

Vorteil des Potenzmittels: Den gibt es nur für die Männer, die das "Potenzmittel" günstig aus anderen Stoffen zusammenrühren. Die verdienen damit ein Heidengeld.

Nachteil des Potenzmittels: Die Potenzmittel aus dem Sexshop oder Internet sind oft sogar gefährlich, weil keiner dafür garantieren kann, was drin ist. Auch in vermeintlich harmlosen Kräuterkapseln wurde trotz Aufschriften wie "all natural chinese herbal formula" Designer-Wirkstoffe gefunden. Pharmazeut Dr. Andreas Mayrhofer von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat zum Beispiel 10 Proben von Potenzmitteln mit "Spanischer Fliege" aus Sexshops analysiert. Ergebnis: "Es waren immer nur Placebos, nie fanden wir den in dem Insekt enthaltenen Wirkstoff Cantharidin." Und falls doch wär’s vielleicht auch nicht so toll, denn der Wirkstoff kann zwar die Harnwege reizen und eine Erektion auslösen, eine höhere Dosis ist allerdings lebensgefährlich – bei Parties des Marquis de Sade gab es Todesfälle.

Fazit: Sie suchen die Gefahr? Gehen Sie lieber Bungee jumpen.