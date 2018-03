Workout-Check: Speedrobic im Trainings-Test

Auf die Sprünge helfen Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen beim Speedrobic. Wir beginnen mit Level 1, optimal für alle mit wenig Springseilpraxis, also für Leute wie mich – und für das Mädel hinter mir. Wir hüpfen auf beiden Füßen gleichzeitig, dann springen wir im Wechsel mit nur einem Fuß ab, öffnen und schließen die Beine in der Luft, überkreuzen erst die Arme, danach die Beine. Ich versuche, den Knoten aus Armen und Beinen zu lösen. Hinter mir höre ich erneut spitze Schreie, aber mein Herzklopfen dämpft den Lärm.

In Schwung kommen

Da keiner 30 Minuten am Stück hüpfen kann (außer Rocky vielleicht), legt Klaus alle 3 Minuten eine Pause ein – wohlgemerkt: eine so genannte aktive Pause. Nahtlos geht es also mit Kraftübungen weiter – doch auch da ist Koordination gefordert. Wir machen nicht nur Kniebeugen, sondern verbinden diese mit Fußkicks auf Augenhöhe. Bei der „Planke“ strecken wir Arme und Beine wechselseitig. Alles keine schwierigen Bewegungsabläufe, aber wenn das Seil den Puls schon hochgepeitscht hat, fließt der Schweiß in Strömen.

In den Seilen hängen

Zum Schluss noch ein kleiner Fitness-Test: Wie viele Sprünge schafft jeder in 60 Sekunden? Klaus stoppt die Zeit, zählt die Wiederholungen. Ich komme auf 134. Anerkennend nickt der Coach: „Anfänger schaffen 100, Profis 400.“ Dann ist das Mädel mit den Peitschenstriemen dran und springt locker – 172-mal! Aua! Würde mich jetzt gern abseilen – wenn nur meine Waden nicht so heftig brennen würden.