Vorsicht, Sexspielpannen!

Sie dachten, Sexspiele seien eine rundherum tolle Sache? Na, dann lesen Sie mal hier weiter.

Gratulation! Der HIV-Test negativ, Sie hatten nie einen Tripper – da kann beim Sex eigentlich nichts schiefgehen. Doch!

<b>Quickies tun weh </b>

Sie lieben die schnelle Nummer auf dem Küchentisch? Oje. Einer Studie der Universität Münster zufolge können Quickies heftigen Kopfschmerz auslösen – durch einen zu schnell ansteigenden Blutdruck. „Das Phänomen ist verwandt mit Migräne“, sagt der Neurologe Stefan Evers. Viermal mehr Männer als Frauen sind betroffen. Also immer schön langsam.

<b>Fessel-Spielverderber</b>

Ihre Liebste möchte gern Handschellen ausprobieren? Vorsicht: Hartes Metall kann auf Nerven drücken und bleibende Lähmungen verursachen! Zahlreiche Menschen reagieren allergisch auf Nickel und Chrom. Gute Handschellen, die sich feststellen lassen, damit’s keine Quetschungen gibt, kosten etwa 30 Mark.

<b>Nicht umsonst: draußen</b>

Wo auch immer es sein soll – an der Bushaltestelle, in der Umkleidekabine, im Park: Wenn Sie beim Sex in der Öffentlichkeit erwischt und angezeigt werden, kann das übel ausgehen: ab 500 Mark Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Gefängnis. Tipp: Sagen Sie, vor Liebe hätten Sie gar nicht gewusst, was Sie tun – strafbar ist nämlich nur absichtliche, wissentliche Erregung öffentlichen Ärgernisses.

