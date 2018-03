Vitalität: Sport beschleunigt die Zellerneuerung

Füllmenge des Magens entscheidet über Sodbrennen +++ Sport beschleunigt die Zellerneuerung

Diabetes-Risiko graue Braue

Die Farbe der Augenbrauen signalisiert möglicherweise ein Diabetes-Risiko. Wissenschaftler der TU Dresden stellten bei Untersuchungen des Blutzuckerspiegels fest, dass 76 Prozent der grauhaarigen Männer mit dunklen Augenbrauen unter Diabetes leiden. Sind die Brauen so grau wie die restlichen Haare, liegt das Risiko nur bei 18 Prozent. Vermutlich verzögert der erhöhte Blutzuckerwert die Alterung der Haarfollikel in den Augenbrauen.

Füllmenge des Magens entscheidet über Sodbrennen

US-Lastroenteroiogen der Stanford University in Kalifornien haben 100 Studien zu Sodbrennen ausgewertet und dabei festgestellt, dass es keinerlei bestimmte Nahrungsmittel gibt, die das Risiko erhöhen. Allein die Füllmenge des Magens entscheidet. Weniger zu essen ist nicht nur gut für das Waschbrett, sondern auch für die Speiseröhre.

Sport beschleunigt die Erneuerung

Schweiß könnte in Zukunft als neues Sonnenschutzmittel durchgehen. US-Forscher der Rutgers University in New Jersey beleuchtet Mäuse mit UV-B-Licht, während die im Laufrad ihre Runden drehten. Ergebnis: Im Vergleich zu Mäusen, die keine schweißtreibende Arbeit verrichteten, erkrankten die Laufrad-Nager nur halb so oft an Hautkrebs. Die plausible Erklärung: Der Sport beschleunigt die Erneuerung von beschädigten Zellen.

Untrainierte Läufern mit vorübergehenden Herzschädigungen

Die Fachzeitschrift European Heart Journal hat das Ergebnis von UItraschalluntersuchungen bei MarathonIäufern veröffentlicht. Danach pumpt das Herz eines Amateurläufers nach einem Marathon einen Monat lang weniger effizient als zuvor. Experten vermuten, dass es bei weniger trainierten Läufern zu vorübergehenden Schädigungen der Herzkammern kommen kann. Wichtig, wenn Sie Marathon laufen wollen: umfangreich trainieren, dann ist das Herz gewappnet!