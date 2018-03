Karriereplanung: Sport macht erfolgreich

Sportler bringen nicht nur ihren Körper in Form – sie tun auch etwas für ihre Karriere

Wer in seiner Jugend viel Sport treibt, macht eher sein Abitur und später einen Uni-Abschluss als seine bewegungsfaulen Altersgenossen, so eine Studie an der Uni Hannover. Danach erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sportliche Kinder und Jugendliche einen Universitätsabschluss machen um immerhin sechs Prozent. Frauen profitieren laut den Studienverfassern, den Ökonomen Thomas Cornelißen und Christian Pfeifer, von diesem Effekt besonders.

Für ihre Studie nutzten sie Daten einer Umfrage, an der 6000 Personen teilgenommen hatten.