Die 4 wichtigsten Sportmodetrends für Männer

Viele Marken setzen in ihren Kollektionen auf Streetwear-Einflüsse wie Oversized-Schnitte und Longline-Shirts. Ein gutes Beispiel dafür ist die brandneue 4505 Kollektion von ASOS. So wichtig die Optik der Sportklamotte im Gym sein mag, die Funktion sollte nicht hinten anstehen. „Alle Teile aus unserer Kollektion überzeugen deshalb mit den Eigenschaften, die man von Activewear erwarten kann“, sagt Nick Eley, Head of Menswear Design Clothing bei ASOS. „Kühlende T-Shirts und Sweater, Kompressionskleiung, atmungsaktive und wasserabweisende Outerwear sowie verklebte Nähte und Laser-Schnitt für reibungslosen Tragekomfort sind nur ein Auszug.“

Mehr und mehr Sportmodemarken setzen in den aktuellen Kollektionen auf Nachhaltigkeit – z.B. in Form von Recycling-Fasern. Finden wir super! Denn für die Wiederverwertung braucht man nur halb so viel Energie, wie dafür, um aus Rohöl eine neue Faser herzustellen. Adidas z. B. stellt in Kooperation mit den Ozean-Schützern von Parley Schuhe und Kleidungsstücke aus Kunststoffabfällen her. Getreu dem Motto: Müll muss nicht immer Müll bleiben, wird für die nachhaltige Kollektion von Adidas Plastikmüll an Stränden und in Küstenregionen gesammelt, bevor er ins Meer gelangen kann. Tipp: Recycelte Sportkleidung erkennt man meist auf den ersten Blick an Werbehinweisen wie „Ich war mal eine Flasche“. Wer es genau wissen will, wirft einen prüfenden Blick aufs Etikett: Hier muss nämlich genau angegeben werden, wie viel Recycling im neuen Shirt oder Schuh steckt.

3. Naturfasern finden öfter Verwendung