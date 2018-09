Der Krebs geht baden: Sportsfreund Bernhard hat den Krebs besiegt

Bernhard: Danke, mir geht es sehr gut. Und ja, ich habe den Krebs besiegt. Nach 8 Monaten war meine "Zwischen-Challenge" geschafft. So habe ich Chemotherapie und Bestrahlung genannt. In den letzten beiden Jahren hatte ich pro Quartal eine Nachkontrolle, ab Herbst wahrscheinlich nur noch alle 6 Monate.

Als mein Vater vergessen hat, mich vom Fußballtraining abzuholen, als es geregnet hat. Da war mir eine Karriere als Wasserballer doch lieber. Natürlich nur ein Spaß. Der Sport ist der älteste olympische Teamsport, die Geschichte alleine fasziniert schon. Und natürlich bin ich quasi im Wasser aufgewachsen. Mit 17 habe ich sogar die Schule verlassen, aus Liebe zum Wasserball – und auch ein bisschen wegen meines Revoluzer-Daseins. Ich bin nach Innsbruck gezogen, da ich beim österreichischen Serienmeister spielen wollte. In meinem ersten Jahr stand ich dann auch in der Stammmannschaft. Von 2004 bis 2014 waren es insgesamt 9 Meistertitel und einige Cupsiege mit dem Wasserball Club Tirol. Da man vom Wasserballsport nicht leben kann, habe ich parallel gearbeitet, meinen Abschluss in einer Abendschule nachgeholt und studiert.

Am Telefon war meine erste Reaktion: "Wie viele Unterhosen soll ich einpacken?" Meine Frau hat mich total entgeistert angeschaut, mein Arzt am anderen Ende der Leitung war erstmal stumm. Irgendwann hat der Arzt gemeint, meine Frau könnte im Notfall ja welche nachbringen. Auch in den ersten Tagen danach war nie der Gedanke da, dass ich sterben könnte. Neben den Unterhosen hat mich am meisten beschäftigt, wie ich trotz Chemo und Bestrahlung trainieren kann. Mir hat nämlich die schwammige Antwort vom Arzt, "3-mal die Woche gemäßtigt", nicht als Info gereicht.

Das kam, ehrlich gesagt, eher zufällig und glücklich. Schon 1 Jahr vor der Diagnose habe ich mehrere Knoten am Hals entdeckt. Typisch Mann habe ich die nicht untersuchen lassen, weil es mir "zu viel Trubel" war, einen Termin auszumachen und hinzugehen – ja, ich weiß, mehr als dumm im Nachhinein. Kurz nachdem ich dann wieder für die Nationalmannschaft trainiert habe, war ich zufällig in der Nähe meines Hausarztes, als ein Geschäftstermin geplatzt ist. Also bin ich hoch und er hat mich direkt zum Ultraschall, Röntgen und anschließend zur Biopsie geschickt. Kaum 2 Wochen später hatte ich dann auch schon den Anruf aus dem Spital mit der Diagnose Krebs.

Beim Wasserball geht es teilweise hart zur Sache. © Stephan Wieser

Das war auch die Geburtsstunde für den #Krebsathlet?

Richtig. Den Namen hat meine Frau mir gegeben. Während der Therapie habe ich festgestellt, dass Krebs immer noch ein Tabuthema ist. Viele Patienten geben sich selbst die Schuld an ihrer Krankheit, verstecken sich zu Hause. Deshalb habe ich einen Blog ins Leben gerufen und habe dort meine Erfahrungen geteilt. Um hoffentlich andere zu motivieren und um zu zeigen, dass man Krebs nicht totschweigen muss. Außerdem waren so meine Freunde immer auf dem neuesten Stand – manchmal fehlte einfach die Kraft, jedem einzeln zu antworten.

Wie sah dein Fitnesspensum während der Therapie aus?

Wenn es die Werte meines Vitalmonitors zugelassen haben, habe ich Sport getrieben. Jeden Tag wollte ich in irgendeiner Form Bewegung unterbringen, manchmal war eben nur ein kurzer regenerativer Spaziergang möglich, an anderen Tagen längere und intensivere Einheiten. In der Zeit konnte ich eigentlich nur Ausdauereinheiten absolvieren: Ich hatte einen Port unterhalb des Schlüsselbeins, über den Port kamen die Chemoflüssigkeiten in meinen Körper. Dadurch konnte ich aber keine Liegestütz, Burpees, Klimmzüge oder so machen. Das Allerschlimmste war allerdings, dass ich nicht im Wasser trainieren durfte, da das Immunsystem für so etwas zu schwach ist während der Behandlung.

Kannst du beschreiben, was am schlimmsten und am besten Tag jeweils sportlich möglich war?

Es gibt Tage, an denen willst du teilweise nicht das Bett verlassen, weil es dir so dreckig geht. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als ob man eine feuchtfröhliche Nacht mit viel zu viel hartem Alkohol hinter sich hat. Wenn man am nächsten Tag wach wird, leidet man so richtig. Das Gefühl, sich ständig übergeben zu müssen, keine Kraft im Körper, jeder Zentimeter tut weh. Mit anderen zu sprechen ist anstrengend. Bei mir haben diese "Dreckstage" teilweise 5 oder 10 Tage lang angehalten. An solchen Tagen war ein Spaziergang von 500 Metern das Maximum. Danach musste ich mich hinlegen, weil ich so erschöpft war. Aber an guten Tagen sind Laufeinheiten möglich. Sogar einen 10-Kilometer-Lauf habe ich absolviert – aber fragt nicht nach der Zeit!