Im Handstand zum Rekord: Sportsfreund Christopher liebt Herausforderungen

Zum Geräteturnen bin ich durch Olympia 2004 gekommen. Ich habe im Fernsehen die muskulösen Männer an Barren und Reck gesehen und wusste sofort, ich möchte genau das auch machen! Mit 8 Jahren bin ich also ins Geräteturnen und habe bis heute an vielen Wettkämpfen, zum Beispiel den Deutschen Meisterschaften, teilgenommen und einige Medaillen gewonnen. Mittlerweile bin ich aber nicht mehr im Wettkampfsport Geräteturnen aktiv.

Sorry, aber nein. Ich habe mein Training nie explizit darauf ausgerichtet, mehr Handstand-Liegestütze zu schaffen. Es war einfach Bestandteil meines regulären Krafttrainings. Dass es so außergewöhnlich ist, wurde mir erst klar, als ich vom damaligen Rekord erfahren habe.

Christopher: Um ehrlich zu sein, einen einzigen. Den damaligen Rekord hatte ich nach 40 Sekunden schon gebrochen. Bis zur Wiederholung 29 hatte ich nicht einmal abgesetzt, obwohl ich das laut Reglement beliebig oft durfte. Ich fand es perfekt, den Rekord in einem Rutsch zu knacken. Deshalb habe ich in den letzten 20 Sekunden auch nicht nochmal angesetzt.

Calisthenics stehen dem Turnsport sehr nah, viele Übungen haben dort ihren Ursprung. Ich finde es hier immer toll, einfach an der frischen Luft trainieren zu können. In meinem Heimatort Bad Neuenahr-Ahrweiler haben wir einen Trainingspark im Wald, da hat man absolute Ruhe und kann während des Trainings in eine ganz andere Welt abtauchen.

Ich war zwar nicht selbst als aktiver Sportler vor Ort, aber der Besuch der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro mit der Landessportjugend Rheinland-Pfalz, ganz klar. Es war für mich ein Gänsehautmoment, im Stadion zu stehen und die weltbesten Leichtathleten hautnah zu beobachten. Zwar dauert ein einzelner 100-Meter-Lauf nur knapp 10 Sekunden. Es ist jedoch ein wahnsinniger Moment, wenn das komplette Stadion schweigt, während die Athleten an den Start gehen und alle ausrasten, sobald der Startschuss gefallen ist.

Manchmal ist es hart sich selbst zu motivieren, das muss ich gestehen. Gerade, wenn ich alleine Sport mache. Im Team oder mit mehreren ist das nochmal etwas anderes. Aber meine Motivation zum Sport sind meine Leidenschaft und meine Lebenseinstellung. Ich habe Spaß mich zu bewegen und fühle mich dabei einfach frei. Eine weitere Rolle spielt der Ehrgeiz. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, sei es eine neue Bestzeit oder ein neues Element zu lernen, so bin ich sehr zielstrebig. Am sportlichen Erfolg reizt mich nicht unbedingt nur die Anerkennung von anderen, sondern auch, den eigenen Ehrgeiz zu befriedigen und meine Ziele zu erreichen.

Beim Sport hat Christopher Zeit für sich © Stephan Wieser

Du machst nicht nur Sport für dich, du trainierst mittlerweile auch Kids?

Richtig. Vor knapp 3 Jahren habe ich damit angefangen. Ich wurde seit meiner Kindheit immer durch tolle Trainer unterstützt, da war es für mich eine Ehrensache, der nachfolgenden Generation auch etwas weiterzugeben. Es macht mir großen Spaß, in die glücklichen Gesichter der Kinder zu sehen, wenn sie neue Elemente zum ersten Mal schaffen oder einen erfolgreichen Wettkampf turnen.

Was war der Grund, dass du mit dem Nachwuchstraining angefangen hast?

Irgendwann wurden mir die vielen Wettkämpfe in 2 Sportarten gleichzeitig zu viel. Ich musste mich entscheiden und Prioritäten setzen. Ganz aufhören mit einem der beiden Sportarten kam für mich nie in Betracht, dafür liebe ich beide zu sehr. Am Ende fiel die Entscheidung darauf, das Turnen ein klein wenig zurückzuschrauben. Und da wir mittlerweile einige junge Nachwuchsturner bei uns im Verein haben, habe ich mir gedacht, dass es doch toll wäre, die über die Jahre hinweg gelernten Elemente und den "Turn-Spirit" an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Es ist wirklich schön anzusehen, wie die Kinder großen Spaß am Training haben und einen auch als Vorbild sehen. So lebt der Sport weiter, die Kids sind glücklich und ich bleibe mit dem Turnsport verbunden.

Worauf achtest du beim Training mit den Kleinen?

Das Wichtigste ist, dass sie gerne zum Turnen kommen. Es ist sinnlos, sie zu etwas zu zwingen, wozu sie keine Lust haben. Denn dann verlieren sie den Spaß, nicht nur am Turnen, sondern vielleicht ganz am Sport. Sie sollen zum Turnen gehen, weil es ihnen Spaß macht und sie ihre Leidenschaft dafür entdeckt haben – und nicht, weil die Eltern einen zum Turnen schicken. Dieses Gefühl möchte ich auch bei den Kids entfachen, denn zeitgleich werden auch Ehrgeiz und Motivation außerhalb der Turnhalle gestärkt, beispielsweise in der Schule. Außerdem gehört zum Turnen eine gewisse Disziplin. Diese Disziplin sollen die Kindern aus eigenem Antrieb heraus entwickeln – und das geht nur, wenn sie auch mit Spaß bei der Sache sind.