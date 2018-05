Feuer und Flamme: Sportsfreund Kilian geht mit gutem Beispiel voran

Ich war nur ein bisschen später dran als er heute, auf jeden Fall. Meine Eltern haben mich mit 3 im Kinderturnen angemeldet. Mit 4 Jahren bin ich ins Schwimmen gegangen und habe erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen. Außerdem habe ich noch Wassrball und Kung Fu betrieben und war auch Sprinter in der Leichtathletik.

Heute betreibe ich hauptsächlich Bodyweight-Training, sprich Workouts mit dem eigenen Körpergewicht. Für mich ist das Training ohne Geräte wichtig, denn ich möchte jeden Tag an der frischen Luft sein und dort trainieren, ohne mir Gedanken über Ausrüstung machen zu müssen. Außerdem versuche ich, alles als eine Art Training zu sehen. Außerdem trainiere ich noch in den Triathlon-Disziplinen, sprich Laufen, Radfahren und Schwimmen. Für die Beweglichkeit steht bei mir noch Yoga auf dem Programm. Das ist für mich eine tolle Mischung, die mich sehr vielseitig macht.

Das liegt definitiv in der Familie – meine Eltern und Geschwister sind alle aktiv, alle sind im Sportverein. Und sportliche Familienaktivitäten standen immer an der Tagesordnung.

Schlüsselmomente prägen Kilians Sicht © Stephan Wiesner

Wie sieht dein Trainingsplan in der Woche aus?

Ich trainiere täglich in irgendeiner Form. Selbst wenn ich nur ein paar Übungen machen kann. Ich nutze eine App fürs Bodyweight-Training, allerdings erweitere ich die Workouts noch. In der Regel starte ich mit Kardio, danach das Workout und anschließend Dehnübungen. Die Hauptsache für mich ist, jeden Tag aktiv zu sein und keine Ausrede vorzuschieben, wie Beruf, Stress oder Lustlosigkeit.

A propos Beruf: Für einen Feuerwehrmann ist Fitness absolut wichtig, oder?

Korrekt. Ich bin seit 2003 Berufsfeuerwehrmann – wir sind die letzten, die im Notfall gerufen werden, also im absoluten Ernstfall. Wenn zum Beispiel jemand gerettet werden muss, dann ist es egal, wie kompliziert es sein kann oder wie schwer die Person ist – der Mensch muss gerettet werden. Ich sehe als Herausforderung an mich selbst an, dass ich so fit bin, dass ich genau das immer schaffen kann.

Gab es denn einen Schlüsselmoment, der dich zu dieser Sicht gebracht hat?

Leider ja. 2005 war ich bei einem Einsatz, da musste ich einen von 2 Kameraden aus einem brennenden Gebäude bergen, die bei der Brandbekämpfung ums Leben gekommen sind. Die Aufgabe war für mich, obwohl ich damals schon sehr sportlich war, extrem schwer.

Das tut mir sehr leid. Wie konntest du das verarbeiten?

Es hat mich definitiv sehr geprägt und führt bis heute dazu, dass Fitness – für mich selbst, als auch zur Rettung von anderen Menschen – extrem wichtig ist. Vor allem die ersten Tage und Wochen nach dem Ereignis waren nicht einfach für mich. Aber der Sport hat mir sehr geholfen und hilft mir auch heute noch, nach negativen Erlebnissen bei Einsätzen im Feuerwehralltag. Bewegung ist eine große Hilfe, um den Kopf frei zu kriegen und auf andere Gedanken zu kommen.

Du bist außerdem auch Ausbilder. Wie hilft dir Sport in dem Bereich?

Seit 2004 bilde ich Rettungsschwimmer aus, vor 11 Jahren habe ich den DLRG-Lehrschein gemacht. Ich will mit gutem Beispiel vorangehen und auch alles selbst machen, was ich in der Ausbildung vermittle. Und wir üben sowohl in Badehose und Badeanzug als auch in Einsatzkleidung der Feuerwehr: Schwimmen, Tauchen, Personen schwimmend retten, das ist nicht ohne.