Freund und Helfer: Sportsfreund Michael ist bereit für den Ernstfall

Der Kampfsport ist ein wichtiger Ausgleich zum stressigen Schichtdienst.

Wie kam es dazu, dass du zusätzlich mit Krav Maga begonnen hast?

Mein Kollege und ich waren nachts in unserem Revier im Einsatz. Wir erhielten per Funk die Info, dass sich in der Nähe 2 Gestalten an einer Tür zu schaffen machten. Wir fuhren hin und fanden keine Einbrecher, sondern eine versuchte Vergewaltigung vor. Als wir den mit einem Messer bewaffneten Täter von seinem Opfer wegrissen, ging dieser zum Angriff über. Obwohl wir zu zweit waren, konnten wir ihn kaum überwältigen, er war wie in Rage. Zeitweise fürchtete ich um unser und um das Leben der Frau, die den ganzen Kampf über an der Hauswand kauerte. Als wir ihn in den Streifenwagen brachten, trat er so heftig von innen an die Tür, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Später stellte sich heraus, dass er nicht nur militärisch ausgebildet war, sondern auch zum Zeitpunkt der Festnahme unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. In so einer Ausnahmesituation helfen keine Deeskalationsstrategien. Dieses Erlebnis hat mich noch weiter sensibilisiert, dass es von einer auf die nächste Sekunde um Leben und Tod gehen kann. Ich wollte ab da noch besser für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Allerdings hoffe ich natürlich, dass ich nie wieder in so eine Situation gerate.

Gab es seitdem Situationen, in denen du doch Krav Maga anwenden musstest?

Ja, leider diverse Male. Aber durch den Sport wird man ausgeglichener und stressresistenter, natürlich gibt er dir auch Sicherheit. Denn du weißt, dass du dich effizient zur Wehr setzen kannst, sollte es dazu kommen. Aber mit korrektem, bestimmtem Auftreten lassen sich definitiv die meisten Kämpfe im Vorfeld vermeiden – und ein vermiedener Kampf ist ganz klar ein gewonnener Kampf. Man muss nicht auf jede Provokation massiv reagieren – das wäre verantwortungslos! Deshalb sage ich immer, "was kümmert es eine Eiche, wenn sich eine Sau an ihr scheuert?"