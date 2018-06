Schalter auf Überleben: Sportsfreund Nicholas gibt nie auf

Für Nicholas ist das Glas immer halb voll – mindestens. Bewegung und Sport sind für ihn nicht selbstverständlich. Denn 10 Jahre lang waren Krankenhäuser quasi sein zweites Zuhause

Nicholas’ Krankengeschichte könnte mehrere Buchseiten füllen, dabei ist der Münchner gerade mal 33 Jahre alt. Doch die unzähligen Stunden im Krankenhaus, zahllose OPs, Chemotherapie und ein amputiertes Bein, konnten seine Faszination für Bewegung nicht brechen, ganz im Gegenteil. Wie ein Stehaufmännchen ist Nicholas immer wieder aufgesprungen. Heute findet man ihn beim Bergsteigen, auf dem Mountainbike, in der Boulderhalle – aber nie beim Nichtstun.









Men's Health: Mountainbike, Klettern und Bouldern, Schwimmen, Bergsteigen, Wandern und Trail Running – du bist ein richtiger Outdoor-Junkie. Nicholas: Warum auch nicht? Solange ich mich bewegen kann, bin ich happy. Und wenn das Ganze auch noch in der freien Natur passiert, perfekt! Du betreibst diese ganzen Sportarten allerdings mit einem Bein. Richtig. Ich bin Parasportler und habe "nur noch" mein linkes Bein. Das hindert mich aber absolut nicht daran, all diese Sportarten zu betreiben und meinen Bewegungsdrang auszuleben. Wenn wir kurz zum Anfang springen: Dein erster Kontakt mit Sport kam wie bei vielen Kids in Deutschland mit Fußball? Korrekt, wie bei den meisten hat es bei mir im Fußballverein angefangen. Ich war auch für kurze Zeit im DLRG. Dann bin ich mit 9 Jahren vom Baum gefallen – das Ergebnis waren eine gebrochene und eine zertrümmerte Ferse, 8 Wochen Krankenhaus, 8 weitere Wochen Rollstuhl. In die linke Ferse musste ein Knochenschwamm eingesetzt werden, da die Ärzte sie nicht rekonstruieren konnten. Autsch! Du hast das aber damals mit ziemlicher Leichtigkeit genommen. Ja, das habe ich. Im Krankenhaus habe ich immer die Leckereien vom Mittagessen abgestaubt und am Abend verdrückt. Meine Mama hat die Extrakilos bestimmt verflucht, als sie mich damals vom Rollstuhl heraushieven musste. und zur Kommunion wurde ich von unserem Pastor schön durch die Kirche nach vorne geschoben. ich hatte also auch meinen Spaß in der Zeit. Und danach habe ich als Jugendlicher auch wieder mit Sport angefangen, habe hobbymäßig wieder Fußball gespielt und Skateboarden für mich entdeckt.

Seit einigen Jahren klettert Nicholas leidenschaftlich © Stephan Wieser Wie kam es dazu, dass dein Bein amputiert wurde? Mit 19 Jahren wurde an meiner rechten Beckenschaufel ein bösartiger Knochentumor, ein sogenanntes Ewing-Sarkom, diagnostiziert. Aber irgendwie war das keine erschütternde Diagnose für mich. Für mich war von Anfang an klar, wieder fit zu werden – egal, unter welchen Umständen. Das war für mich einfach selbstverständlich. Ich habe meinem Arzt auf die Diagnose auch relativ flapsig erwidert, dass sie den Tumor doch bitte einfach rausholen sollen. Aber so einfach war das dann doch nicht, wie du dir vorgestellt hast? Nein, leider nicht. Mein Arzt sagte mir, dass zur notwendigen Operation sehr wahrscheinlich noch Bestrahlung und Chemotherapie auf mich warten würden und das alles natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber es hatte sich irgendwie direkt ein Schalter in meinem Kopf auf "Überleben und gesund werden" umgelegt, von daher war mir fast egal, was da auf mich zukommt – ich war überzeugt, dass ich das packe. >>> Folge Nicholas auf Instagram Einfach waren die nächsten Jahre nicht. Deinen anfänglichen Optimismus hast du in all der Zeit aber nie verloren? Mein Optimismus ist die ganzen 10 Jahre geblieben. Natürlich war es hart. Während meiner einjährigen Chemotherapie zu Beginn sind mir die Haare ausgefallen, ich wog bei 1,87 Metern Körpergröße irgendwann nur noch 65 Kilo. Multiresistente Keime, versteckte Entzündungen, sich lockernde Hüftprothesen – da kam schon einiges zusammen. Aber irgendwie wusste ich immer, was als nächstes kommt, wohin ich muss, quasi ein kleines Ziel nach dem nächsten. So bin ich insgesamt doch mit großer Leichtigkeit durch die 10 Jahre gegangen.

Für Nicholas war die Amputation die "beste Entscheidung meines Lebens" © Stephan Wieser Du hast dich am Ende entschieden, das Bein amputieren zu lassen. Warum? Ich sollte nach 10 Jahren und 3 Hüftgelenken kein neues Gelenk mehr bekommen, die Infektionsgefahr war zu groß. Hätte geheißen, dass ich das Bein zwar behalten, es aber keine Funktion mehr gehabt hätte, quasi nur noch zur Zierde. Das kam für mich absolut nicht in Frage. Nach einer Pro- und Contra-Liste und einem Gespräch mit einer ganzen Truppe von Ärzten war schnell klar, dass das Bein abkommt. Und das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Viele Menschen würden mit diesen Erfahrungen nicht einmal an Sport denken wollen. Für dich war diese Phase aber sozusagen der Startschuss, um sportlich aktiv zu sein. Mir zumindest ist in dieser Zeit der Wert der Bewegung erst so richtig bewusst geworden. Wenn du wochenlang im Krankenhausbett liegst, willst du genau das Gegenteil – dich bewegen, deinen Körper benutzen. Die ganzen Rückschläge haben meine Motivation, wieder fit zu werden, immer größer werden lassen. Auch meine Liebe zur Natur und den Bergen hat sich im Lauf der letzten Krankheitsjahre verstärkt: wann immer es sich einrichten ließ, bin ich in den Wald oder in die Berge gefahren – soweit es das eingeschränkte Bein eben zugelassen hat. Das erste Highlight – damals noch mit 2 Beinen – war eine 24-Stunden-Wanderung in Bayern. Das war eine absolut spannende Erfahrung und hat die Grenzen des mir Möglichen schlagartig nach oben katapultiert. Und wie ging es nach der Amputation sportlich weiter? Steil bergauf, würde ich sagen. 2 Wochen nach der Amputation war ich schon wieder beim Kung Fu-Training, 1 Monat später habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, um wieder Masse aufzubauen – immerhin habe ich minus das amputierte, 12 Kilo schwere Bein gerade mal 59 Kilo gewogen. Die Motivation war extrem hoch und schon nach ein paar Monaten stand ich schon wieder bei über 80 Kilo. Parallel dazu habe ich mit dem Bouldern angefangen und bin immer öfter in die Berge gefahren.