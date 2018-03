Sportsfreunde 2018: Bewegt leben und groß rauskommen

Dafür musst Du nicht als jüngster Mensch den Mount Everest bezwungen haben oder 200 Kilo bei Kniebeugen stemmen. Denn in den vermeintlich "kleinen Geschichten" stecken genauso viel Leidenschaft und Spaß wie in den "großen Heldenstorys".

Als frischgebackener Vater in Topform bleiben ist für Dich Alltag – für andere Männer ist das ein vielleicht bis dahin unerreichtes Ziel. Oder Du lässt Dich von einem Schicksalsschlag nicht unterkriegen und bleibst weiterhin – oder gerade deshalb – am Ball: Das gibt anderen Menschen in ähnlichen Situationen Kraft, selbst nicht aufzugeben. Das sind nur Beispiele, denn Bewegung und Sport können der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sein, für Dich und für Menschen, die mit Dir in Kontakt kommen.