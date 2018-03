Wo die wilden Kerle paddeln

München erpaddeln: Die Stadt an der Isar bietet viel Spaß für Wasserratten © iStockphoto

MÜNCHEN: 46 Kilometer auf der Isar

Wenn Sie in München wohnhaft sind, dann paddeln Sie doch einmal bis vor Ihre Haustür. Aber auch für Auswärtige ist eine Kanutour auf der Isar ein einmaliges Erlebnis. Es wird sogar gewagt, die Isar und ihre Landschaft mit der von Kanada zu vergleichen.

Einstieg: Bad Tölz, nach dem Wehr.

Ausstieg: Floßlände, Campingplatz.

Besonderheiten: Unfahrbares Wehr in Bad Tölz, Baierbrunn und Großhesselohe, plus vier weitere fahrbare Wehre.

Kanushops/Bootsverleih: Outdoor-Center Theresienhöhe, Tel. 089/29025250.

Literatur: Kanuwandern – die schönsten Kanutouren in Bayern, Pollner Verlag, ISBN 3-925660-83-6, 18,- Euro.

Karten: Als PDF-Download im Internet unter www.kanu-info-isar.de.