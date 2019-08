Ständig Hunger: Du bist immer hungrig? Das steckt dahinter

Du hast den ganzen Tag Hunger und könntest ohne Pause essen? Das steckt hinter dem ständigen Hungergefühl. Und mit dieses simplen Maßnahmen wirst du es endlich los

Die gute Nachricht zuerst: Ein echtes Hungergefühl zu verspüren, ist etwas Positives. Denn Hunger ist ein wichtiges Signal deines Körpers. Er hat einen enormen Überlebensinstinkt und tut alles, um seine Funktionen am Laufen zu halten. Fehlt es deinem Körper an Energie und Nährstoffen, schreit dein Körper nach Nachschub, was du dann als Hungergefühl wahrnimmst.

Ständiger Hunger ist jedoch ein Gefühl, das auf Dauer ganz schön anstrengend werden kann. Zudem liegt die Ursache von Dauer-Hunger nicht in einem Mangel an Energie oder Nährstoffen. Kleine Tipps und Tricks können schon dabei helfen, um das permanente Hungergefühl in den Griff zu bekommen und den Körper wieder darauf zu programmieren, wann er wirklich Hunger hat.

Wie funktionieren Hunger und Sättigung?

Hinter Hunger und Sättigung steckt ein komplexer Prozess, der die Nahrungsaufnahme reguliert. Verantwortlich für dein Hungergefühl ist der Hypothalamus – der Bereich im Gehirn, der äußere Reize, wie zum Beispiel Gerüche, wahrnimmt und gleichzeitig innere Signale, wie zum Beispiel die Darmfülle, den Glukosespiegel im Blut und die vorhandenen Fettreserven erkennt. Neben dem Hypothalamus regeln die Hormone Leptin, Insulin und Ghrelin das Entstehen von Hunger und Sättigung. Ghrelin gilt als Hunger-Hormon, das vom Magen vor den Mahlzeiten ausgeschüttet wird. Leptin hat hingegen eine appetitzügelnde Wirkung und wird erst nach der Nahrungsaufnahme von den Fettzellen produziert. Leptin wird außerdem nachts ausgeschüttet und verhindert, dass du nachts hungrig aufwachst und den Kühlschrank plünderst.

Das dritte Hormon ist Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es wird dann ausgeschüttet, wenn Glukose (Zuckermoleküle) im Blut landen. Als Energielieferanten müssen diese Bausteine zu den Organen und dem Gehirn transportiert werden. Genau das übernimmt Insulin. Es sorgt dafür, dass die Glukose aus dem Blut von den Organen aufgenommen werden kann.

Hunger oder Appetit: Welche Arten von Hunger gibt es?

Echter Hunger entsteht, wenn deinem Körper Energie fehlt. In der heutigen Überfluss-Gesellschaft eher ein seltener Fall. Denn man wird ja vom riesigen Angebot an Lebensmitteln geradezu erschlagen. An jeder Ecke wartet eine neue Verlockung. Auf sozialen Netzwerken werden ständig Bilder von leckeren Burgern, Pizza oder Eis gepostet und in der U-Bahn lächelt dich die Werbung für einen Schokoriegel an. Auf der Straße riecht es nach frisch gebackenen Brötchen und beim Meeting stehen Kekse auf dem Tisch. Wie sollst du da widerstehen?