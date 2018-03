Spionagetechnik: Stealth-Tapete statt Firewall

Eine neue Spezial-Tapete soll verhindern, dass Wireless-LAN-Signale von außerhalb des Gebäudes angezapft werden. Der Clou: Mit dem Handy kann man trotzdem telefonieren

Drahtlose Computer-Netzwerke, so genannte Wireless-LAN-Netzwerke, übertragen ihre Signale per Funk und werden immer mehr in Firmen verwendet. Deren Firewall-Sicherungen können aber von Profis leicht geknackt werden. Abhilfe soll nun die Stealth-Tapete schaffen, die auf der gleichen Technik basiert, die auch Kampfschiffe und –flugzeuge fürs Radar unsichtbar macht.

Eine Tapete mit Stealth-Technik? Klingt so, als hätte Erfinder Q seine Finger im Spiel gehabt, der James Bond immer mit technische Spielereien versorgt. Tatsächlich ist die abhörsichere Tapete eine Entwicklung für das britische Militär.