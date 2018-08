Steht sie auf mich?: Die 11 eindeutigsten Anzeichen, dass eine Frau Interesse hat

Hat sie Interesse oder ist sie nur freundlich? Frauen sind oft rätselhaft, wenn es darum geht, was sie wirklich wollen. An diesen Signalen erkennen Sie, ob Sie bei einer Frau Chancen haben

Sie lächelt, zwinkert und fährt sich durchs Haar – aber was heißt das schon: Findet das Mädel Sie bloß nett oder träumt sie insgeheim davon, mit Ihnen zu knutschen? Sieht Sie in Ihnen Kumpel oder Liebhaber? Wenn man das so einfach bestimmen könnte! Jetzt ist Schluss mit Missverständnissen!

Frauen gehen meist sparsam mit der Äußerung ihrer Bedürfnisse um. Deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, was sie wirklich wollen. Das nervt manchmal, macht Frauen aber auch spannend.