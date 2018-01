Warum man mit L-Carnitin kein Fett, sondern Geld verbrennt

L-Carnitin gilt als der Fatburner schlechthin und soll beim Abnehmen helfen – das versprechen zumindest die Hersteller. Was ist wirklich dran? Achtung, Spoiler: nicht viel. Hier kommt die ungeschönte Wahrheit

Endlich ein paar Kilos abspecken! Mit diesem guten Vorsatz starten viele ins neue Jahr. Der Wille zum Abnehmen ist da, doch Disziplin und Durchhaltevermögen lassen schon wenige Wochen später nach. Die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln freut's, denn die verdienen an Ihrer Schwäche. Fatburner-Präparate, welche die Fettverbrennung anregen und so – quasi nebenbei – beim Abnehmen helfen, sind jetzt besonders gefragt. L-Carnitin ist so ein Wundermittel und gilt als der Fatburner überhaupt. Doch was kann das Supplement wirklich?

Wir machen Schluss mit den Mythen rund um das Supplement L-Carnitin und klären auf:

L-Carnitin gibt es in vielen Darreichungsformen, wie z.B. als Pulver, Kapseln oder auch Kautabletten © Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com Was ist L-Carnitin? L-Carnitin ist eine chemische Verbindung aus den Aminosäuren Lysin und Methionin. Unser Körper kann Carnitin aus den beiden Aminosäure-Bausteinen selber bilden, braucht dafür aber noch zusätzliche Helfer: Vitamin C, Eisen, Pyridoxin (Vitamin B6) sowie Niacin (Vitamin B3) sind ebenfalls an der körpereigenen Carnitin-Synthese in Leber, Nieren und Gehirn beteiligt. Darüber hinaus nehmen wir täglich einen großen Teil L-Carnitin über die Nahrung auf. >>> Das beste Fett-weg-Workout Was sollen Carnitin-Präparate im Körper bewirken? Mehr Power, weniger Fett und eine verbesserte Regeneration beim Sport: L-Carnitin-Produkte werden von den Herstellern als wahre Wundermittel vertrieben. Aussagen wie "Der Turbo für Ihre Fettverbrennung" oder "zur Energiesteigerung sowie Diätunterstützung" fallen dabei besonders häufig und sollen nicht nur Sportler, sondern vor allem Abnehmwillige ansprechen. Die Einnahme von L-Carnitin soll unter anderem die Energiegewinnung aus Fettsäuren beschleunigen und so die Fettverbrennung anheizen. Auch die Regenerationsfähigkeit nach harten Ausdauereinheiten soll durch Carnitin gefördert werden, so dass Sie schneller wieder fit und belastbar sind. >>> 5 Fatburning-Mythen auf dem Prüfstand Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Richtig, denn all diese Aussagen sind wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen – das finden auch die Verbraucherzentralen der einzelnen Bundesländer.

Mit L-Carnitin sollen die Leistung beim Sport gesteigert und die Regeneration verbessert werden © Jacob Lund / Shutterstock.com Mit ihrer Seite "Klartext Nahrungsergänzung" wollen die Verbraucherzentralen Aufklärungsarbeit leisten. Sie informieren hier offen und unabhängig über die Wirkung und den Nutzen von verschiedensten Supplements, um Verbraucher zu schützen und ein erhöhtes Risikobewusstsein für Nahrungsergänzungsmittel zu schaffen. Auch L-Carnitin-Präparate wurden unter die Lupe genommen, das Urteil ist eindeutig: kein Nutzen, dafür Risiken und nur Geld "verbrannt". Mythos Fatburner: So wirkt L-Carnitin wirklich Richtig ist: L-Carnitin ist maßgeblich an der Verstoffwechselung und Energiebereitstellung durch Fett beteiligt. Das bedeutet konkret: L-Carnitin fungiert in unserem Körper als eine Art Transportmittel für Fettsäuren. Denn diese können nur mit Hilfe von Carnitin zu den Mitochondrien (das sind die "Energiekraftwerke" in unseren Zellen) überführt werden, um dort in Energie umgewandelt zu werden. Ohne Carnitin wäre das nicht möglich >>> Das sind die 30 besten Fatburner-Lebensmittel Aufgrund dieser Eigenschaft kam man auf die Idee, dass man den Fettstoffwechsel noch weiter pushen könnte, indem man dem Körper mehr Carnitin über Pillen, Pulver oder Liquids zuführt. Einzelne Studien haben dies auch (angeblich) nachweisen können, doch dagegen stehen mindestens genauso viele Forschungsergebnisse, die das Gegenteil behaupten. Die Verbraucherzentrale nimmt zu der kontroversen Studienlage allerdings eindeutig Stellung: "Studien haben aber gezeigt, dass eine zusätzliche Aufnahme in Form von Tabletten weder den Carnitingehalt in den Muskelzellen, noch die Geschwindigkeit der Fettverbrennung steigern kann. Sie hat auch keinen Einfluss auf den Fettanteil des Körpers. Ein Überschuss wird mit dem Urin ausgeschieden." >>> Fett verbrennen: So beschleunigen Sie Ihren Stoffwechsel Zudem stellt die unabhängige Organisation klar, dass der Körper L-Carnitin in ausreichender Menge selbst bildet und wir sowieso große Mengen davon mit der Nahrung aufnehmen. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass eine längere Einnahme von L-Carnitin-Supplementen die körpereigene Produktion senkt. Außerdem sind Nebenwirkungen durch die Einnahme von größeren Mengen (ab 4 g/ Tag) möglich: "Hohe Dosen führen zu Durchfall, über längere Zeit kann L-Carnitin Arterien und Herz schädigen."