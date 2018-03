Zuckerersatz ohne Kalorien: Stevia-Produkte im Geschmackstest

Stevia-Produkte im Test: Eistee von Naturbursche

Das Produktversprechen: Zuckerfrei, kalorienfrei, vegan: Naturbursche Stevia-Eistee ist der erste Eistee Deutschlands, der nur mit Extrakten aus der Stevia-Pflanze gesüßt wird.Seit Mitte April ist Naturbursche Stevia-Eistee auf dem Markt. Er kommt zucker- und fruchtzuckerfrei ohne Aspartam & Co. aus. Mit nur einer Kalorie pro 100 ml ist Naturbursche der ideale Durstlöscher für alle, denen eine zuckerfreie Ernährung am Herzen liegt. Verfügbar ist der auch für Veganer geeignete Stevia-Eistee in TetraPaks zu 500 ml in den Geschmacksrichtungen Grüntee-Limette und Weißtee-Kirsche unter anderem ab Anfang Dezember in allen Filialen der dm-Drogeriemarktkette.

Unser Fazit: Die Geschmacksrichtung Grüner Tee und Limette schmeckt frisch und spritzig. Erinnert ein wenig an Caipi. Lecker.Der Eistee mit Weißtee-Kirsche schmeckt und riecht hingegen ziemlich künstlich und hinterlässt einen bitteren, lakritzartigen Nachgeschmack auf der Zunge. Verdünnt mit Selter oder Wasser angenehm zu trinken.