Kopf frei kriegen: Strategien für gestresste Väter

Wenn Sie immer nur Fußballturniere besuchen, könnte das eine missverständliche Botschaft sein © matimix / Shutterstock.com

Abwechslung: Bleiben Sie flexibel

Wer immer stoisch den gleichen Tagesrhythmus fährt, vernachlässigt seine Familie. Seien Sie überraschend und vor allem kein Spielverderber

Abwechslung bringt's

Sie haben wenig Zeit und können nicht zu jedem Event Ihrer Sprösslinge kommen? Versuchen Sie in diesem Fall, bei unterschiedlichen Anlässen mit dabei zu sein. Wenn Sie immer nur die Fußballturniere Ihrer Tochter besuchen, kommt als Botschaft wahrscheinlich: "Meinem Papa ist nur mein Fußball wichtig." Also rotieren Sie in Ihrer Aufmerksamkeit für die Aktivitäten.

Diversifizierung des (Daddy-) Jobs

Viele Väter freuen sich, wenn sie ein paar feste Aufgaben übernehmen können, mehr geht meistens nicht. Auch wenn Sie sich begeistert und stolz als hauptamtlicher Bademeister oder Nachtgeschichten-Erzähler ins Zeug legen: Diese Rollen sind zu klein für Sie, und das Besondere daran nutzt sich schnell ab, insgesamt haben diese Aktivitäten wenig Bedeutung und Sie wenig Einfluss. Kommen Sie zum Beispiel zum langen Mittagessen nach Hause und bleiben lieber dafür abends länger im Job. Dann können Sie mit den Kindern spielen, wenn die energiegeladen sind, statt abends nur noch den Lumpensammler für kleine Quengler zu spielen.

Seien Sie kein Spielverderber

Was würden Sie antworten, wenn man fragt, ob Sie selbst einen guten Vater hatten? An der Universität von Alabama fanden Forscher heraus, dass das Urteil heutiger Erwachsener über ihre Väter zu einem großen Teil davon abhängt, wie viel die Väter früher mit ihnen gespielt haben. Also: Burgen bauen und den Fußball raus in der Zeit, in der Sie für den Nachwuchs da sind. Und wenn Sie mal gemeinsam im Stadion sind, erklären Sie Anton oder Tonia genau, was da passiert. Sonst färbt die eigene Begeisterung nie ab (das ist bei Frauen übrigens auch so). Wer nicht versteht, was passiert, steht auch nicht auf das, was passiert.

Laufend ein Vorbild

"Mehr Zeit für die Familie" lautet die Forderung. Sollen Sie jetzt auch noch den Sport aufgeben? Nein, denn diese Aktivität hat eine Vorbildfunktion. Kinderärztin Maureen Black meint: "Natürlich fängt ein Fünfjähriger nicht ebenfalls an loszutraben, wenn sein Daddy morgens joggen geht, aber später wird Ihr Sohn mit größerer Wahrscheinlichkeit gesund leben und sportlich aktiv sein, wenn Sie das vorexerzieren." Die liebe Familie ist also keine Ausrede, wenn Sie mal keine Lust haben.