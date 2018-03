Beziehungsstress: Gefühlsbarometer

Die Wissenschaftler erklären das Ergebnis so: Eine Frau, die mit ihrer Partnerschaft zufrieden ist, betrachtet die Beziehung als Schutzraum, in dem sie Ärger abladen kann. Sie geht davon aus, dass der Partner ihren Frust oder Zorn versteht und sie unterstützt. Frauen, die in ihrer Beziehung unzufrieden sind, trauen sich dagegen nicht, ihre wahren Gefühle zu zeigen. Sie vermuten, dass der Partner dafür kein Verständnis hat.