Superman-Workout: So werden Sie stark wie Superman-Darsteller Henry Cavill

Action-Filmstar und Superman-Darsteller Henry Cavill verrät seine genialsten Fitness-Tricks. Plus: Sein Superhelden-Workout und Essensplan für den Superbody

Auch wenn Henry Cavill in seinem letzten Kinofilm "Mission: Impossible – Fallout" gar keinen glatt rasierten Superhelden spielt, sehen ihn viele weiter vor allem als Superman. Kein Wunder – nachdem er 2013 in "Man of Steel" erstmals im engen blauen Overall und mit flatterndem Cape zu seinen Einsätzen geflogen war, ist er inzwischen mehrmals mit dem roten S auf der Brust unterwegs gewesen: 2016 in "Batman v Superman"“ und 2017 mit der gesamten Superhelden-Crew der "Justice League". Weitere Fortsetzungen dieser Filmreihen mit Cavill sind bereits in Planung.

>>> Fit wie The Rock: das Training von Dwayne Johnson

Superman, Aquaman, Flash und Cyborg im Gym

Man kann sich jedenfalls gut vorstellen, wie Superman-Darsteller Cavill während der Dreharbeiten zum Film "Justice League" mit den anderen Helden die Gewichte stemmt. "Wir hatten mal Superman, Aquaman, Flash und Cyborg im Gym – das war ein Spaß!", erzählt er.