Tattoo-Ideen: Beliebte Tattoo-Motive für Männer und ihre Bedeutung

Ein Beitrag geteilt von L u c a s D a u n e r (@lucas.dauner) am Mär 16, 2019 um 3:06 PDT

Das gefährliche Raubtier kann verschiedene charakteristische Eigenschaften von seinem Träger zugeschrieben bekommen: Tapferkeit, Stolz, Treue, Mut oder auch Ehrgeiz. Ältere Kulturen trugen oft große Tierbilder und Totems als Körperschmuck. Sie wollten damit die Kraft des tierischen Geistes heraufbeschwören, der sie bei der Jagd erfolgreich machte und ihnen Schutz verlieh. Heute muss das Tattoo nicht unbedingt riesengroß auf die Haut gestochen werden. In kleineren Größen – an gut bedachten Stellen – kann ein Löwenkopf genauso begeistern. Auch minimalistische Umrisse des Löwen werden gern tätowiert.

4. Totenköpfe zählen zu den beliebtesten Tatoo-Motiven

Der "Dauerbrenner" unter den Tattoos und in allen Tattoo-Studios allgegenwärtig. Der sogenannte Jolly Roger – also der Kopf mit gekreuzten Knochen – wurde schon von dem französischen Piraten Emanuel Wynne um 1700 verwendet. Die Idee dafür sei der roten Quarantäneflagge nachempfunden. Die Message dahinter: "Achtung bei uns ist der Tod an Bord, komm nicht näher!" Ein Symbol also, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Wer als Seemann keine Angst vom Tod hatte, der trug ihn stets mit sich – als Tattoo auf der Haut. In den 60er-Jahren kopierte die Rocker-Szene dieses Piraten-Tattoo. Aber der Totenkopf verlor dabei seine dunkle Symbolik – er wurde bunt und comichaft neu interpretiert.