Tee zum Abnehmen: Diese 5 Teesorten helfen Ihnen beim Abspecken

Ingwer-Tee machen Sie am besten frisch, das geht ganz einfach © Sensay / Shutterstock.com

Machen Sie Ingwer-Tee am besten selbst, statt zu Teebeuteln zu greifen: Für 0,5 Liter Tee rund 5 Gramm frische Ingwerwurzel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Diese mit 500 Milliliter kochendem Wasser übergießen und rund 10 Minuten ziehen lassen. Die Ingwerscheiben können Sie für mehrere Aufgüsse verwenden. Ein wenig Honig und Zitrone verbessern den Ingwer-Tee geschmacklich.

3. Grüner Tee

Grüner Tee ist der beste Tee zum Abnehmen, denn etliche Studien konnten bereits belegen, dass Grüner Tee die Fettverbrennung effektiv ankurbelt. Grund dafür sind die enthaltenen Polyphenole, allen voran die sogenannten Catechine. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die unter anderem für den bitteren Geschmack verantwortlich sind. Die Bitterstoffe bremsen außerdem Heißhunger aus.

Grüner Tee, wie die bekannte Sorte Matcha, besitzt zudem einen gewissen Detox-Effekt, da er aufgrund seines hohen Chlorophyll-Gehalts die Selbstreinigungskräfte des Körpers anregt.

4. Brennessel-Tee

Brennessel-Tee enthält zwar kein Koffein, so wie Grüner Tee oder Mate, jedoch viel Kalium und Calcium, was entwässernd und harntreibend wirkt. Sie verlieren dementsprechend viel Wasser und wässern die Fettzellen quasi aus, dass Fettgewebe selbst wird aber nicht abgebaut. Trinken Sie Brennessel-Tee aber nur in Maßen und nehmen Sie ausreichend Wasser dazu, da der Körper sonst dehydrieren könnte.

5. Weißer Tee

Weißer Tee stammt von der gleichen Teepflanze wie Grüner und Schwarzer Tee. Die Teesorten unterscheiden sich jedoch im Geschmack sowie in der Herstellung. Weißer Tee wird an der Luft gewelkt und dann getrocknet. Grüner und Schwarzer Tee durchlaufen noch weitere Trocknungs und Fermentationsprozesse, wodurch sich auch die Inhaltsstoffe verändern.

Weißer Tee hat eine hohe Konzentration an Polyphenolen und kurbelt so Stoffwechsel und Fettverbrennung an.

Tee ohne Zucker ist Ihnen zu bitter? Trainieren Sie Ihre Geschmacksrezeptoren!

Ihnen sind Grüner Tee und Mate zu bitter? Dann sollten Sie Ihre Bitter-Geschmacksrezeptoren auf der Zunge "trainieren" und sie schrittweise daran gewöhnen. So lernen Sie den Geschmack von weniger süßen Lebensmitteln wieder besser wahrzunehmen. Der Clou: Schokolade und Gummibärchen werden Ihnen bald viel zu süß sein, so dass Sie nur noch kleine Mengen brauchen, um Ihren Süßhunger zu stillen. Das hilft gleich doppelt beim Abnehmen.

Tee ist zum Abnehmen ideal. Vom Tee trinken allein schmelzen die Rettungsringe zwar nicht, doch mit den hier genannten Teesorten können Sie sich Ihr Abnehm-Projekt etwas erleichtern.