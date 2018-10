Tequila trinken: Das ist der gesündeste Shot der Welt

Wenn Ihnen das Leben nur Zitronen gibt, fragen Sie nach Salz und Tequila! Warum Sie diesen Rat (ab und zu) ruhig mal befolgen sollten

Lecken, schlucken, beißen: Tequila ist beliebt. Und das aus gutem Grund: Der mexikanische Schnaps gilt als einer der gesündesten, alkoholischen Getränken überhaupt. Wobei Alkohol die Bezeichnung "gesund" nun wirklich nicht verdient hat, schließlich ist es ein Nervengift mit hohem Suchtfaktor. Doch im Vergleich zu anderen Schnäpsen hat Tequila aufgrund seiner Inhaltsstoffe einige Vorzüge.

Wer das als Freifahrtschein für maßloses Trinken interpretiert, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Denn beim Alkohol trinken sollte jeder sein Limit kennen! Belassen Sie es bei maximal 2 bis 3 Tequila-Shots pro Abend, sonst kehren sich die Vorteile ins Gegenteil um.

>>> 7 gute Gründe eine Alkoholpause einzulegen

Die positiven Wirkungen der Spirituose beziehen sich übrigens nur auf die Sorte Blanco Tequila, die aus 100 Prozent blauer Agave entsteht. Denn Tequila ist nicht gleich Tequila – und Billig-Fusel wird oft mit Agavensirup gestreckt. Achten Sie auf den Hinweis 100 Prozent Agave!

1. Tequila ist kalorienarm

100 Milliliter Tequila haben 191 Kalorien. Verglichen mit der gleichen Menge Gin (263 kcal), ist der mexikanische Schnaps also definitiv die Light-Variante unter den harten Drinks, zumindest was die Kalorien angeht. Ein weiteres Plus: Tequila wird aus der blauen Agave gewonnen. Diese Pflanze gilt als gesunde Zuckeralternative und führt dazu, dass das Sättigungsgefühl schneller einsetzt. Sprich: Tequila ist ein natürlicher Appetitzügler.

>>> Alkohol verlangsamt den Stoffwechsel

2. Tequila senkt den Blutzuckerspiegel

Agavin, eine Art Ballaststoff aus der Agavenpflanze, hat gleich mehrere positive Effekte auf Menschen mit Diabetes Typ 2. In einer Studie fanden Forscher heraus, dass Mäuse, die eine Wasserlösung mit Agavin tranken, einen geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels aufwiesen als die Vergleichsgruppe. Zusätzlich regte der natürliche Zucker die Insulinproduktion der Mäuse an. Agavin ist nicht zu verwechseln mit Agavensirup, auch wenn sie ähnlich klingen.