Fruchtbarkeit: Spermien-Test für zu Hause

Männer können demnächst auf eigene Faust und rezeptfrei testen, ob Ihr Sperma zeugungsfähig ist

Bald schon könnten Männer im eigenen Bad testen, ob Ihre Spermien fürs Kindermachen geeignet sind. In britischen Apotheken ist ein rezeptfreier Spermien-Test bereits jetzt schon zu haben.

Der so genannte Fertell-Test gibt nach Angaben der Forscher der Uni Birmingham schon nach einer Stunde Auskunft, wie es um die Qualität Ihrer Spermien steht. Die Trefferquote liege bei etwa 95 Prozent. Der Test funktioniert, indem er die Bedingungen im Muttermund nachahmt, so die Wissenschaftler. Die Zahl der Spermien, die erfolgreich durchkommen, bestimme die Zeugungsfähigkeit. Eine rote Markierung zeige dann an, ob genug aktive Spermien vorhanden sind.