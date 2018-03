Hormongesteuert: Besser denken mit Testosteron

Testosteron beeinflusst nicht nur die Sexualität, sondern auch räumliches Denken und verbale Fähigkeiten

In einer Studie an der Universität von Leeds entdeckten Psychologen, dass die geistige Leistungs-fähigkeit bei Männern und Frauen mit dem Testosteronspiegel zusammenhängt: Wer viel Testosteron im Blut hat, kann besser räumlich denken. Eine niedrige Konzentration des Hormons verbessere dagegen die verbalen Fähigkeiten, so Daryl O´Connor und seine Kollegen.

Die Teilnehmer der Studie mussten morgens zwischen 8 und 10 Uhr Aufgaben lösen, die ihr räumliches Vorstellungsvermögen und ihre verbalen Fähigkeiten testeten. Die Forscher überprüften außerdem den Testosteronspiegel der Probanden anhand von Speichelproben. Tests und Speichelproben wurden dann zwischen 15 und 17 Uhr wiederholt.