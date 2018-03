Testosteron-Mangel: Testosteron- Produkte im Überblick

Androtop – eins von zwei neuen identischen Testosteron-Gels, s.o.

Testosteron-Produkte werden in vier verschiedenen Arten verabreicht: Kapseln, Pflaster, Injektionen und Gels/Cremes. "Gel ist am fortschrittlichsten", so Dr. Hella Dierking. "Es wird täglich morgens aufgetragen. Das entspricht dem Biorythmus optimal, denn der Körper produziert am Morgen das meiste Testosteron."

Alle Testosteron-Medikamente sind rezeptpflichtig. Die Kosten werden nur bei nachgewiesener Unterfunktion der Hoden (Hypogonadismus) und beim Klinefelter-Syndrom (Chromosomstörung bei Männern) von den Krankenkassen übernommen.

Allgemein gilt: