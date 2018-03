Kampfsport im Kurs: Thaiboxen im Fitnesskurs-Test

Schlagfertig war Sportredakteur Nico Reiher schon immer. Doch beim kalorienzehrenden Thaiboxen begann er bei null. Aus anfänglicher Krampf- wurde so Kampfkunst

Meine Idee vom Thaiboxen, auch als Muay Thai bekannt: ein paar knallharte Kicks plus fliegende Fäuste – und schon habe ich spektakuläre Action, wie im Filmklassiker "Ong Bak". Doch diese Fantasie hält genau so lange, bis ich zum ersten Mal meine Handschuhe schnüre.



Grundlagen: geklärt

Als Kampfsport-Einsteiger lasse ich mir von Trainer Martin Jahn (www.champperformance.de), Muay-Thai-Weltmeister im Jahr 2012, zuerst die Grundpfeiler des thailändischen Nationalsports zeigen. Da ist zuerst die stabile Schrittstellung, in welcher der hintere Fuß stets kickbereit auf den Ballen steht. Eine weitere Grundlage: die sichere Deckung. Eine Faust klebt an der Wange, die andere bleibt als Führhand etwa 10 Zentimeter vor meinem Gesicht. Als ich dann endlich die ersten Pratzenschläge setzen darf, bremst Martin mich: "Beim Haken zeigt der Daumen hoch. Nach der Geraden die Ellbogen zurück zum Oberkörper!" Dass Letzteres für die Deckung ganz entscheidend ist, lässt mich der Trainer rasch spüren. Mein freiliegender Rumpf bietet für seine Haken und Kicks eine optimale Angriffsfläche. Eine schmerzhafte, aber lehrreiche Erfahrung.



Intervalle: intensiv

Um Technik-Grundlagen zu erlernen, besteht der Hauptteil des Trainings hier aus Intervallen, sogar schon beim Aufwärmen mit Seilspringen: 20 Sekunden lockeres Tempo, 10 Sekunden Vollgas – ein echter Belastungstest für die Waden. Danach geht es ran an die Pratzen, wo jeweils 30-sekündige Belastungsphasen fällig sind. Darauf folgen jeweils 30-sekündige Pausen. Gut so – ich schnaufe nämlich nicht nur durch, sondern hänge regelrecht in den Seilen. Ob ich wenigstens mental abschalten kann? Nix da, die geforderten Kombinationen zwingen mich ständig zu voller Konzentration – erst recht, als dann auch noch die Beine ins Spiel kommen. "Linke Gerade, rechter Low-Kick, linker Haken, rechtes Knie", fordert der Coach. Als mein Schienbein letztmals auf die Pratze donnert, bin ich am Ende meiner Kräfte. Martins nächste Ansage würde ich lieber überhören: "Nun zum Boxsack!"



Sandsack: schockt

Bereits vor dem großen Finale am Sandsack sehne ich mich nach einer Thai-Massage – oder einem Mai-Thai-Cocktail. Doch jetzt gilt’s, sich durchzubeißen. Auch am Sack stehen diverse Punches und Kicks im Intervall- Rhythmus an. Fieseste Kombi: 10 Sekunden schnelle Schläge in hoher Frequenz, anschließend 10 Sekunden lang die gesamte Schlagkraft in Geraden und in Haken legen. Leider ist dieser Teil nicht nach einem, sondern erst nach 3 bis 5 Durchgängen vorbei. Als ich die Handschuhe ausziehe, zittern meine Hände, brennen die Schultern. Aber die Belastungsgrenzen ausgereizt zu haben, ist ein tolles Gefühl.