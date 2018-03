Men´s Health CD-Tipp: Cooler Sound für Partyaufreißer

Das neue Album der Black Eyed Peas weckt hohe Erwartungen ... und erfüllt sie auch. Zumindest größtenteils

Seit dem Album Elephunk schreit die Gemeinde nach mehr von dem eigentümlichen Sound, der Funk, Pop und Rap intelligent miteinander verbindet. Nun, Monkey Business, das neue Album ist gut. Verdammt gut.

Titel wie Don´t Phunk With My Heart oder Bebot sind allererste Sahne und dürften jeder Party den nötigen coolen Kick geben. Zudem haben die Black Eyed Peas noch ein paar Sahnestücke auf die Scheibe gepackt: They Don´t Want Music mit dem großen James Brown, My Style mit – Mädels aufgehorcht – Justin Timberlake und – last but not least - Union mit dem unsterblichen Sting. Donnerwetter!

Auch wenn Mitreißer wie Let´s Get Retarded und Popdramen wie Shut Up auf´s erste Ohr fehlen: Das Album ist über alle Titel hinweg ein Gesamtkunstwerk und hebt sich von vergleichbaren Mainstream-Scheiben deutlich ab.

Coolness-Faktor: Sehr hoch

Frauen-Kuschel-Faktor: Mäßig

Party-Faktor: Hoch

Gesamteindruck: Sehr gut (1-)

Empfehlung: Kaufen