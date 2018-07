Ticks und Marotten erkennen: Ist meine Macke noch normal?

Am Bart fummeln: Macken sind harmlos und so ziemlich bei allen Menschen vertreten © Ruslan Shugushev / Shutterstock

Welche Macken gibt es?

Macken sind so individuell wie ihre Träger selbst und verfolgen letztlich den Sinn und Zweck den Menschen zu entspannen. Denn für gewöhnlich treten Marotten vor allem dann auf, wenn wir unter Stress stehen oder in Phasen, in denen wir einfach nur runterkommen wollen. Das kann die Angewohnheit sein, sich beim Nachdenken mit dem Finger ständig über den Nasenrücken zu streichen oder vor dem Fernseher mit dem Bart zu spielen. "Diese Macken sind harmlos und so ziemlich bei allen Menschen vertreten", weiß Burkhard Ciupka-Schön, Diplom-Psychologe aus Krefeld und spezialisiert auf das Thema "Zwangsstörungen". So weit, so gut. Aber ab wann müssen wir uns denn dann Gedanken machen, ob die Marotte nicht doch zum Fall für den Psychologen wird?

Bestes Beispiel: Das Nägelkauen oder das permanente Knibbeln an den Fingern, Fingernägeln oder der Nagelhaut. Beim Anblick der Finger eines notorischen Knibblers kommt nämlich unweigerlich die Frage auf: Ist das wirklich eine harmlose Macke oder besteht hier nicht vielleicht doch Handlungsbedarf?

"Das Nägelkauen gehört zu den sogenannten Impulskontrollstörungen", sagt der Psychologe, "Das sind meist unbewusste, zwanghafte Handlungen, die vor allem dann auftreten, wenn derjenige unter Anspannung steht. Mitunter kann man diese Marotten auch aus eigener Kraft wieder loswerden", so Ciupka-Schön.

Wie kann man sich eine Macke oder eine Impulskontrollstörung abgewöhnen?

"Der erste Schritt ist, sich dieser zwanghaften Handlung bewusst zu werden und sie sich einzugestehen", sagt der Psychologe, "Wer feststellt, dass diese oder jene Handlung immer in bestimmten Situationen auftritt, der kann auch viel besser gegensteuern." Wer beispielsweise weiß, dass er vor dem Fernseher sitzend gerne immer an seinen Fingern herumknibbelt, könnte stattdessen einen Gegenstand in die Hand nehmen und sich daran "abreagieren".

