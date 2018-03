Team Wampe weg: „Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus – zum Glück!“

Seine wiedergewonnene Top-Form will Timo niemals mehr missen. Hier schreibt er, wie er das langfristig schaffen will

Am besten passt auf die vergangenen vier Monate wohl der Begriff bewusstseinserweiternd. Zu Beginn dieses Best-Bauch-Projektes hatte ich mich auf eine heftige Quälerei eingestellt. Die Zeit verging jedoch wie im Flug, denn auf ein Aha-Erlebnis folgte das nächste. Kohlenhydratarme Gerichte am Abend etwa ließen die Pfunde bei mir nur so purzeln. Ebenso Wasser als Ersatz für meinen enormen Verbrauch an Fruchtsaft. Diese und viele andere kleine Stellschrauben – zusammen mit dem intensiven Training und dem Vorsatz, auch im Alltag aktiver zu sein – haben eine Riesenwirkung. Ich denke, Matse und ich sind dafür die besten Beispiele.

Ein professioneller Coach, so wie wir beide ihn hatten, ist dabei von Vorteil. Wer ernsthaft abnehmen oder grundsätzlich fitter werden möchte, sollte sich wenigstens zeitweise einen professionellen Trainer gönnen, der ihn in den Allerwertesten tritt. Der einem hilft, den hemmenden Punkt zu überwinden, die Mischung aus Bequemlichkeit und Angst vor körperlicher Anstrengung. Meine Erfahrung ist: Schon nach wenigen Wochen hat man die neuen Gewohnheiten intus. Dann bekommt das ganze Geschwitze beim Training und das Geziere am Kuchenbüfett auch einen Sinn.

Und dann liegt’s natürlich an einem selbst, bei der Stange zu bleiben. Ich gehe jetzt zweimal die Woche ins Studio, außerdem laufe oder schwimme ich dreimal. Ab und zu trainiere ich auch zu Hause. Und jeden Freitag spiele ich zwei Stunden Badminton – fertig ist das ausgewogene Trainingsprogramm! Dienstreise oder Urlaub sind kein Problem: Laufschuhe passen immer in das Gepäck, und auf meinen letzten Trip in die USA habe ich den neuen Schlingen-Trainer mitgenommen. Schon lustig, unter der Freiheitsstatue damit an einer Laterne zu hängen und Übungen zu machen.