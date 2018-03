Wampe-weg-Team: „Ich fühle mich nicht nur so, ich bin es: ein anderer Mensch!“

Timo hat bisher mehr als ein Kilo pro Woche abgenommen. Ein Grund: regelmäßiges Ausdauertraining. Hier ist sein Bericht

Leute, es ist wirklich der Wahnsinn: Ich habe in 2 Monaten knapp 10 Kilo abgespeckt! Nie hätte ich gedacht, dass in so kurzer Zeit so viel möglich ist. Na ja, kein Wunder bei meinem Trainingsplan. Täglich mache ich Sport – und das geht erstaunlich gut, vor allem dank meiner Freundin Tina. Schon immer haben wir gerne zusammen Sport gemacht. Inzwischen hängt sie sich oft an meinen Plan dran. Wir sehen uns fast so oft wie vor dem Projekt. Man muss ja nicht immer die gleiche Leistung bringen: Während einer läuft, radelt oder skatet der andere. Noch einfacher beim Schwimmen: Der gemeinsame Hin- und Rückweg ist wie eine richtige Verabredung, zwischendrin zieht jeder seine Bahnen, wie er es mag.

Irgendwie schaffe ich es auch immer, eine Einheit nachzuholen, die ich aus beruflichen Gründen erst einmal ausfallen lassen musste. Dann setze ich auch schon mal eine 1500-Meter-Schwimmeinheit vor ein kräftezehrendes Zirkeltraining. Trainingswissenschaftlich ist das ganz bestimmt nicht optimal, aber der Erfolg gibt mir doch Recht, oder etwa nicht?

Noch nicht so glücklich bin ich mit meinen Leistungen im Ausdauerbereich. Besonders beim 1000-Meter-Lauf komme ich nicht auf ein zufriedenstellendes Ergebnis, ich brauche nach 2 Monaten immer noch über 4 Minuten dafür. Auch in anderen Bereichen komme ich gut ins Keuchen. Vor einiger Zeit haben Matse und ich zusammen mit unserem Best-Bauch-Coach Sascha einen Schneeschuh-Ausflug in die verschneite Rhön gemacht. Das war zwar echt cool, aber: Während die beiden ordentlich Power hatten, musste ich mich richtig quälen, um nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Die unterhielten sich vorne locker, und ich habe mich darauf konzentriert, den Abstand nicht größer als 10 Meter werden zu lassen. In meinem eigenen Tempo kann ich gefühlt unendlich lange laufen. Aber sobald jemand das Tempo anzieht, wird’s schwierig für mich. Das Problem scheint nicht allein mit dem Körpergewicht zusammenzuhängen.