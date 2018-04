Tinnitus besiegen: Das hilft gegen die lästigen Ohrgeräusche

Bei Ihnen piept und klingelt es im Ohr? Dann leiden Sie vielleicht unter einem Tinnitus. So herrscht endlich wieder Ruhe

Wissen Sie eigentlich, warum sich der niederländische Maler Vincent van Gogh ein Ohr abschnitt? Angeblich versuchte er so, seinem Tinnitus-Leiden ein Ende zu setzen. Die Theorie ist in Fachkreisen umstritten, macht aber das Ausmaß der Qual deutlich: Das Ohrensausen, im Fachjargon auch Tinnitus aurium (lateinisch: Klingeln im Ohr) genannt, betrifft allein 19 Millionen Deutsche mindestens einmal im Leben. 2,7 Millionen von ihnen haben sogar einen dauerhaften Tinnitus und leiden extrem unter den Symptomen.

Was ist ein Tinnitus?

Stellen Sie sich nur einmal vor, jemand würde mit einer Trillerpfeife neben Ihnen stehen und 24 Stunden am Tag – ohne Luft zu holen – hineinpusten. Aber die Krankheit hat viele Ausprägungen, für andere Betroffene ist es eher als würde jemand neben ihnen permanent gegen eine Fensterscheibe klopfen. Man hört Geräusche also in unterschiedlichen Tonarten und Lautstärken, die von einem Piepen über ein Klopfen bis zu einem Dröhnen reichen können. Und das Schlimmste: Niemand sonst hört diese Geräusche, nicht mal der Arzt. Außengeräusche werden oft nur verzerrt wahrgenommen und machen den Alltag damit zum Martyrium.

So entsteht der nervende Ton eim Ohr

Normalerweise hört der Mensch, indem die Schallwellen der Außengeräusche auf die Sinneszellen im Innenohr treffen. Diese Haarzellen senden elektrische Impulse zum Hörzentrum des Gehirns, wo die Informationen verarbeitet werden und so der normale Höreindruck entsteht. Sind die Haarzellen geschädigt, senden sie permanent fehlerhafte und verstärkte elektrische Impulse an das Hörzentrum, um die verringerte Hörfähigkeit in den geschädigten Frequenzen auszugleichen. Je nachdem, welche Haarzellen geschädigt sind, nimmt der Tinnitus verschiedene Töne an. Das Gehirn erzeugt so letztlich den Eindruck von Geräuschen, die gar nicht existieren. Selbst wenn Ärzte die Nervenverbindung zwischen Innenohr und Gehirn lahmlegen, lässt in den meisten Fällen der Tinnitus nicht nach, sondern wird, wenn überhaupt, nur geringfügig gelindert. Das bedeutet, nicht nur das Innenohr ist geschädigt, sondern auch bestimmte Areale im Gehirn spielen ständig verrückt.

Das sind die häufigsten Tinnitus-Auslöser

Oft ist ein Knalltrauma oder ein Hörsturz infolge von Lärm die Ursache für die Innenohrschädigung, aber auch Ohrenentzündung und Stress können Auslöser sein. In den meisten Fällen klingt das Geräusch von alleine wieder ab. Manchmal bleibt es jedoch über mehrere Monate bestehen. "Von einem chronischen Tinnitus spricht man, wenn der Tinnitus länger als 3 Monate anhält", erklärt Professorin Birgit Mazurek, Direktorin des Tinnituszentrums der Charité Universitätsmedizin in Berlin.

Die Folgen permanenter Ohrgeräusche

Die Folgen für die Betroffenen sind dabei vor allem von psychologischer Bedeutung. Der ständige Ton nervt nicht nur, sondern kann auch Panikattacken und Schlafstörungen auslösen, das Selbstvertrauen beeinträchtigen und in manchen Fällen sogar zu Depressionen führen. Mediziner teilen Tinnitus-Erkrankungen in 4 unterschiedliche Grade ein. Grad 1 und 2 sind die häufigsten Formen. Am erträglichsten ist Grad 1, bei dem der Tinnitus ab und zu auftaucht und die Patienten kaum beeinträchtigt. Grad 2 beschreibt einen Zustand, bei dem der Ton nicht mehr zu überhören ist, besonders bei Stress und psychischen Belastungen. Ist der Tinnitus nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und hat Auswirkungen auf das berufliche und soziale Umfeld, entspricht dies Grad 3. Schwerstbeeinträchtigt bis hin zu einer Berufsunfähigkeit ist man bei Grad 4 – hier geht nichts mehr, der Tinnitus bestimmt das gesamte Leben.

Bei ersten Tinnitus-Symptomen schnell zum HNO-Arzt

Das Problematische daran: Niemand sonst kann die Geräusche hören, und deshalb wird ein Tinnitus häufig unter den Tisch gekehrt. Sowohl bei alleinigem Tinnitus als auch wenn zudem Schwindel, Druck auf dem Ohr oder ein Hörverlust auftreten, sollte man einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen. Und das so schnell wie möglich. Denn im Anfangsstadium lässt sich ein plötzlich aufgetretener (akuter) Tinnitus, der durch eine Innenohrschädigung entstanden ist, noch relativ gut behandeln. Man versucht dann, die Durchblutung im Innenohr an den geschädigten Zellen zu verbessern und so die normale Funktion wiederherzustellen. Das kann einerseits mit Infusionen oder mit Medikamenten passieren. Zusätzlich können bildgebende Diagnostiken wie Röntgenaufnahmen oder eine Magnetresonanztomografie (MRT) Auskunft darüber geben, ob nicht im Zweifelsfall auch ein Tumor am Innenohr der Auslöser für die Symptome sein könnte. Dies bestätigt sich allerdings nur in den allerseltensten Fällen.

