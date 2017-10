Ernährungsumstellung: 6 Tipps, die Ihre Ernährung sofort gesünder machen

Wasser trinken ist nicht nur beim Sport wichtig © Dean Drobot / Shutterstock.com

1. Trinken Sie mehr Wasser

Diesen Ernährungsumstellungs-Tipp kann jeder von Ihnen im Grunde sofort umsetzen: ausreichend trinken, also 2-3 Liter täglich! Nein, nicht Saft, Coke & Co., sondern einfach stilles Wasser oder ungesüßten Tee. Mehr braucht Ihr Körper nicht. Wasser liefert zudem unschlagbare 0 Kalorien.

Schon ein Wasserverlust von nur einem halben Prozent (bezogen auf Ihr Gewicht) löst Durst aus – krass, oder? Durst ist nämlich ein Warnsignal des Körpers, um Sie auf ein Defizit aufmerksam zu machen. Lassen Sie es am besten gar nicht erst soweit kommen. Nur so stellen Sie sicher, dass beispielsweise Ihre Muskeln beim Training ausreichend mit Sauerstoff, Aminosäuren & Co. versorgt werden und hinterher optimal regenerieren können.

2. Essen Sie nur noch "echte" Lebensmittel

Tschüß Fix-Tüte, adios Papp-Schnitzel aus dem Toaster: Fertigprodukte mit ellenlangen Zutatenlisten, die eher an einen Chemie-Baukasten als an einen Nahrungsmittel erinnern, sollten nicht in Ihren Einkaufskorb sondern direkt im Müll landen. Ihr Körper kann gut darauf verzichten, denn der zieht keinerlei Nutzen aus künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffen. Also: Zutatenlisten checken und Produkte mit vielen und/oder Zungenbrecher-Zusatzstoffen liegen lassen. Ansonsten ist alles erlaubt was schmeckt, möglichst unverarbeitet und natürlich.